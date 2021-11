Prepara Municipio defensa del DAP

Ciudad Juárez.- El cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) no se va a eliminar de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, aseguró el alcalde

Cruz Pérez Cuéllar, debido a que se realizarán algunas adecuaciones en ese documento para que no resulte anticonstitucional.

Esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó esta semana preceptos de la Ley de Ingresos de 64 municipios del estado, entre ellos Juárez.

“Deja a salvo a Santa Isabel porque los criterios que aplica no son inconstitucionales, entonces la verdad es que el DAP se va a mantener, lo que tenemos que hacer es un análisis de la sentencia y trabajar muy duro con los regidores y las regidoras para que la Ley de Ingresos esté muy bien diseñada, bien armada y no corramos ese riesgo”, indicó Pérez Cuéllar.

Dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha publicado la sentencia acerca de los preceptos que invalidó.

“La Ley de Ingresos del 2021 como tal no puede aplicarse, esa ya no va a funcionar, pero sí hay manera de cobrar el DAP, siempre y cuando nos ajustemos a los criterios que la Corte haya establecido en esta sentencia pública. No es correcto que no se vaya a cobrar, sí se va a cobrar”, puntualizó.

Dijo que más bien una posibilidad podría ser disminuir la tarifa del DAP que cobra el Municipio a los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, cuyas tarifas varían dependiendo de si es casahabitación, comercio o industria.

“Con los criterios que hemos tenido y la información que tenemos, todo indica que sí lo podemos cobrar, falta ver en qué monto, pero no desaparece”, reiteró.

Agregó que la administración municipal tiene hasta el 29 o 30 de noviembre para elaborar la Ley de Ingresos para el ejercicio 2022 y presentarla ante el Congreso del Estado.

“Nada más que dependemos de que la Suprema Corte publique la sentencia, no la ha publicado, lo que conocemos es lo que se ha dicho a través de los medios”, puntualizó.

Una vez que se conozca todo el contenido de la sentencia, mencionó, el Municipio ajustará los criterios de la Ley de Ingresos a la resolución de la Suprema Corte.

“Ahorita lo que tenemos que hacer es ajustar la Ley de Ingresos a lo que dijo la Corte para que sea constitucional y cobrar el DAP, imagínense si nos quedamos sin DAP, la verdad es que sí sería catastrófico para el Municipio, pero no nos vamos a quedar sin DAP”, reiteró Pérez Cuéllar.

En el 2018 el Municipio de Juárez captó 275 millones 829 mil pesos del Derecho de Alumbrado Público que se cobra en el recibo de la luz, en el 2019 se presupuestaron 276 millones y para este año se calcularon 283 millones 815 mil pesos de ingresos del DAP, de acuerdo con datos de Transparencia y periodísticos.

La semana pasada en sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el tribunal invalidó los preceptos de la Ley de Ingresos de diversos municipios del estado de Chihuahua, donde se preveían cobros por concepto del servicio de alumbrado público.