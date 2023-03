Prepara IEE pronunciamiento sobre consulta y plebiscito de Plataforma Centinela

Ciudad Juárez— El Instituto estatal Electoral (IEE) se pronunciará hoy sobre la solicitud de consulta popular y plebiscito del proyecto de Plataforma Centinela enviada por legisladores morenistas desde diciembre del año pasado.

A través de la figura de plebiscito, diputados de Morena buscan frenar el Proyecto Centinela, obra insignia del Gobierno del Estado en materia de seguridad.

El plebiscito es una figura que tiene como objetivo consultar a la ciudadanía solamente la ejecución o no de un acto de carácter administrativo y no presupuestal y su resultado tiene carácter vinculante; sin embargo, la consulta popular no obliga a los funcionarios a tomar en cuenta los datos que arroje.

La decisión será hoy en la Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal del IEE, a las 2:00 de la tarde, desde las instalaciones de la Oficina Regional de ese organismo en esta frontera.

En caso de que el colegiado se pronuncie afirmativamente sobre las solicitudes de ejercicios consultivos, se tendría que atender el tema presupuestal.

La implementación de un mecanismo de participación ciudadana es complejo, se tiene que contemplar la instalación de mesas en todo el estado, capacitar funcionarios, imprimir boletas, ver toda la cuestión logística en caso de proceder y su ejecución en temas monetarios.