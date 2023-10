Preocupan garrapatas en Técnica 44

Ciudad Juárez.- Padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica 44, ubicada al nororiente de la ciudad, externaron su preocupación al enterarse de que un grupo de estudiantes supuestamente habían encontrado garrapatas en el patio del plantel.

Monserrat Mendoza Estrada, director de la secundaria, explicó que no han podido constatar la versión de los estudiantes, pues al revisar toda la escuela no encontraron ningún parásito. Sin embargo, se pidió al Municipio ayuda para fumigar el plantel, comentó.

“Cuando hay plaga, hay plaga y de volada uno se da cuenta, además la escuela ya está fumigada. Fue una situación eventual en la que si hubo quejas de familia, pero ya tomamos las medidas pertinentes”, mencionó Mendoza.

“Cuando pasó la situación yo no estaba en la escuela, pero si me preocupe... no me consta que haya garrapatas, pero de igual manera hay que prevenir por el bien de los estudiantes”, añadió.

Sin embargo, Patricia Martínez, madre de una estudiante que cursa el primer grado de secundaria, dijo sentirse preocupada porque los compañeros de su hija aseguran que los parásitos se han subido hasta la mochila de algunos.

“La verdad me preocupa porque en nuestra frontera ha habido muertes por eso, yo considero que se ponga en cuarentena para que fumigaran con un químico más fuerte porque es un riesgo para nuestros hijos”, dijo Martínez.

Explicó que desde el lunes los maestros han estado fumigando los espacios exteriores y los salones con la base Bayticol, químico indicado como garrapaticida. Además, se mandó un oficio al especialista Rogelio Covarrubias para que la dependencia de salud atendiera la situación con una fumigación programada.

