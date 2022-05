Preocupa regreso de armas largas

Ciudad Juárez.— El reciente decomiso realizado a una pareja que fue sorprendida en posesión de nueve armas largas de las conocidas como ‘cuerno de chivo’ y 9 mil 800 balas para abastecerlos, podría levantar una alerta en la ciudad sobre una posible nueva guerra entre grupos de la delincuencia organizada y en contra de las corporaciones policiacas, consideró Jaime García, investigador del Observatorio Ciudadano del Fideicomiso para la Seguridad y Competitividad Ciudadana (Ficosec).

El hecho llama la atención, dijo, debido a que se trata de casi 10 mil balas que serían disparadas posiblemente en esta ciudad, además de que en los últimos años la mayoría de las ejecuciones se cometían con armas cortas y las armas largas no se observaban tan comúnmente, como en la crisis de inseguridad vivida aquí entre 2008 y 2012.

El decomiso se realizó la noche del lunes en el fraccionamiento Jardines del Bosque, ubicado a espaldas del corredor comercial de la avenida Manuel Gómez Morín, cuando policías municipales recibieron el reporte de que afuera de una vivienda de las calles Manzano y Olivo se encontraban un hombre y una mujer subiendo armas a un vehículo Hyundai Veloster color azul y modelo 2012, informó el secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM), César Omar Muñoz Morales.

Gustavo Alfonso C. M., de 25 años, y Claudia N. S., de 28, estaban en el vehículo en el cual se localizaron nueve armas largas calibre 7.62 x 39 milímetros (‘cuernos de chivo’) y 9 mil 800 balas del mismo calibre, informó el mando policial.

Además, se les aseguraron 17 bolsas de plástico transparente que contenían mariguana y 26 paquetes confeccionados con cinta en color canela que contenían cristal, indicó.

“Podría empezar una guerra importante entre grupos criminales, sí es de llamar la atención que estén apareciendo armas largas en la ciudad”, comentó el investigador, quien añadió que lo más importante es que las autoridades quiten poder adquisitivo a los grupos criminales a través de mayor trabajo de investigación debido a que si el operativo ha funcionado, es necesario atacar otros frentes, como el hecho de que tengan menor capacidad para adquirir este tipo de armas.

“El trabajo de investigación, ya no sólo para detener grupos criminales que atentan contra la ciudad, sino quitarles poder porque esas armas no son nada baratas y son de más difícil adquisición dentro del mercado negro, son más caras, son más difíciles y que estén aquí es que tienen poder económico de hacerlo. Es necesario que se mejore la investigación financiera porque si se arman con esos calibres no quiero recordar lo que pasamos ya”, enfatizó.

Otro de los puntos analizados por García es que en la zona que se realizó este decomiso es de clase media, lo cual podría ser un indicativo de que en esos lugares se encuentran los grupos de poder de las organizaciones criminales.

Con este reciente decomiso suman 252 armas de fuego aseguradas de septiembre a la fecha, de las cuales 48 son armas largas, así como 15 mil 606 cartuchos útiles, de acuerdo con la información proporcionada por Adrián Sánchez, vocero de esa corporación.