Preocupa que eliminación del Insabi impacte en derechohabientes

Existe preocupación por parte de Gobierno del Estado ante el hecho de que tras la eliminación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) quienes llevarán el impacto sean los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dijo Óscar Ibáñez, representante de la gobernadora en la Zona Norte.

El funcionario dijo que ante esta situación, el Estado ya se prepara para atender a las personas que no tienen ninguna cobertura médica.

PUBLICIDAD

“La verdad es que no funcionaba y mucha gente quedaba sin protección y entonces ya los atiende de por sí el Estado; ahora lo que va a pasar es que al pasarse todo eso al Seguro quien va a estar estresado en términos de salud va a ser el Seguro Social, con inversión que se está haciendo en el hospital de especialidades, ni con eso van a abatir el rezago que ya se tiene aquí en Juárez para la cobertura; entonces lo único que va a suceder es que ellos van a estar más estresados respecto a cómo tienen que brindar el servicio de salud”, comentó.

Ibáñez consideró un fracaso el Insabi, el cual fue creado por el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tras la desaparición del Seguro Popular.

“Los principales afectados van a ser los derechohabientes (del IMSS), es una lástima porque es parte del fracaso del sistema federal de salud, no me hace ninguna gracia hablar de esto, en varias ocasiones lo he denunciado con frustración e impotencia”.

Indicó que se sigue buscando un esquema para hacer un seguro popular, el cual no se ha concretado, pero está en el Plan Estatal de Desarrollo.

El funcionario dijo que el fracaso del sistema de salud en México era algo evidente, lo cual se advirtió cuando se hicieron los cambios por parte del presidente actual, ya que expertos señalaron que era un grave error lo que se estaba haciendo al cancelar el Seguro Popular e “inventar” el Insabi.

Dijo que otros errores que siguieron fue la consolidación de algunos medicamentos y laboratorios, lo que provocó una crisis grave de salud que se agravó aún más con la pandemia y que trajo implicaciones a los estados.

Por esa razón, Chihuahua no se adhirió al Insabi pese a las presiones que tuvieron tanto la pasada administración como a la actual; esto le ha permitido seguir ofreciendo los servicios en el Hospital General, Hospital de la Mujer y el Hospital Infantil de Especialidades (HIES), entre otros, refirió.

“Con las limitaciones que tiene todo el sistema, hay que decirlo, pero con la flexibilidad de maniobra que se ha tenido para poder por ejemplo tener ahora en esta administración suficientes medicinas para la atención en los hospitales, avanzar en el tema del tratamiento de enfermos de cáncer con el centro de radioterapias y subsidiariamente incluso con el tema de las clínicas móviles”, mencionó.

Aseguró que ante el sistema de salud que está en crisis, el estado ha tomado medidas para revertir el impacto aquí en la entidad.

Explicó que una persona que tenía cobertura del Insabi también podía ser atendida en los hospitales del Estado y el Estado podía facturar o pedir que se cubriera ese servicio.

mgonzalez@diarioch.com.mx