Preocupa atención a pacientes con VIH

Cortesía

Ciudad Juárez— En México las personas con VIH no tienen el acceso universal a un tratamiento médico, por eso quienes trabajan en las organizaciones no gubernamentales tienen que ser solidarios y acompañarlos para que esa atención se les brinde, dijo María Elena Ramos Rodríguez, directora del Programa Compañeros.

“Estamos preocupados por que la pandemia del Covid-19 no sea para que se olvide la atención a las personas con VIH, quienes necesitan una atención integral, no sólo a los medicamentos antirretrovirales, también a los problemas especiales que presentan cada uno en afecciones cardiacas, del hígado o el riñón”, dijo la activista al participar en los eventos con motivo del Día Mundial de Lucha contra el VIH-Sida.

Ramos Rodríguez destacó que desde el 14 de febrero del 2018, por disposición del Gobierno federal, ya no se otorga apoyo a las organizaciones de la sociedad civil para que compren insumos para tratar el VIH, hagan pruebas de detección de la enfermedad y vayan a los “picaderos” y bares, que son los lugares donde están las personas afectadas y que son las más susceptibles de contraer enfermedades.

“Hay gente de bien que nos brinda el apoyo, pero lamentablemente hay gente de las altas esferas en el Gobierno que no se fija y reduce ese bienestar y apoyo a las comunidades, a los humildes, a los desprotegidos, pero también somos seres humanos y tenemos derecho a vivir”, dijo Neffyd Erasmo, de 41 años de edad y portador del virus desde hace 28 años, al participar en foro.

“No ejerzo mi profesión de chef porque soy portador del VIH, pero he salido adelante, me quiero y me protejo y cuido a los que están cerca de mí; esto no es mentira, es una realidad, pero lamentablemente la sociedad nos ve mal”, señaló.

“Yo tenía 14 años y una familia disfuncional y una sociedad que nos veía mal y los medicamentos retrovirales apenas estaban en el mercado, soy sobreviviente y transmito ese mensaje de que se puede vivir, pero me da coraje que no se quiera atender a todos”, agregó.

En el foro, que este año se maneja con el lema de “Solidaridad mundial y responsabilidad compartida” y que se llevó a cabo de manera virtual, Martha Sánchez Escalante, de la Comisión de Salud Fronteriza México Estados Unidos, dijo que las organizaciones de la sociedad deben seguir impulsando la atención a las personas con VIH y las felicitó por la labor que realizan.

Al inaugurar el evento, el titular de la Secretaría de Salud del Estado en la Zona Norte, Arturo Valenzuela Zorrilla, dijo que las organizaciones de la sociedad siempre serán un apoyo y un respaldo para las personas que tienen el VIH.

Ramón Murrieta González, director de la Jurisdicción Sanitaria II, dijo que Ciudad Juárez tiene una importancia dentro de este tema del VIH y corresponde aquí ver por la población, tanto de la zona urbana como de las poblaciones cercanas, y reiteró el compromiso de dar los servicios a todas las personas que requieren la atención en su salud, no solo del VIH, sino de cualquier enfermedad.

Durante su participación, María Elena Ramos encendió una vela en memoria de las personas que han fallecido por el sida, los que, dijo, han dejado una enseñanza importante.

“Son tantas gentes tan importantes y valiosas, como las que hoy estamos viendo que mueren por el Covid, enfermedad que se ha llevado a gente con VIH y que son valiosas para nosotros”, expresó.

La directora de Compañeros dijo que cuando estaban en el Encuentro Estatal de Personas con VIH se enteraron de casos de fallecimiento, por eso hoy primero de diciembre es el día de recordarlos de manera respetuosa, pues gracias a ellos iniciaron la lucha por los derechos de quienes tienen este virus y mueren por el Sida.

Ramos Rodríguez recordó que han sido varios los logros en cuanto al tema del VIH, enfermedad que al descubrirse en la década de los 80 significó mucha discriminación; entonces el lema era “Vive y deja vivir”, porque había mucho juicio y desaprobación contra las personas.

“Después el lema fue ‘Mi salud, mi derecho’, y en el 2019 es ‘Las comunidades marcan la diferencia’, lo que significa que las comunidades marcan la diferencia porque tenemos el compromiso que va más allá de un horario de trabajo”, señaló.

Martha Sánchez, de la Comisión de Salud Fronteriza México Estados Unidos, dijo que este año lidiar con el Covid-19 y sostener los servicios para las personas con VIH es una preocupación mundial.

Expresó su reconocimiento a todas las personas que trabajan en el tema y tratamiento contra el VIH, a los médicos, enfermeras, psicólogos y demás personal del área de salud, así como a las organizaciones que trabajan en el tema.

“Recordamos que en los 80 iniciamos este virus en México, que surgieron teorías sobre su origen y varias personas tuvieron que sacrificar su vida para desarrollar medicamentos y tecnología para detener la pandemia del sida en ese momento, fue difícil porque estaba acompañado del estigma y discriminación”, indicó.

Se exigía trato humanitario para las personas que padecían la enfermedad, la lucha mundial contra el sida se manejó así, pero luego se convirtió en respuesta porque fue avanzando y los servicios de salud del Gobierno y organizaciones de la sociedad civil fueron creando mejoras importantes, comentó.

Sánchez Escalante dijo que gracias al trabajo que las organizaciones hacen, se mantiene vivo el tema del VIH-Sida y se tienen servicios gracias a la unión de los servicios de salud y la sociedad civil.

Martha Sánchez, de la Comisión de Salud Fronteriza México Estados Unidos, dijo que este año lidiar con el Covid-19 y sostener los servicios para las personas con VIH es una preocupación mundial.

Expresó su reconocimiento a todas las personas que trabajan en el tema y tratamiento contra el VIH, a los médicos, enfermeras, psicólogos y demás personal del área de salud, así como a las organizaciones que trabajan en el tema.

“Recordamos que en los 80s iniciamos este virus en México, que surgieron teorías sobre su origen y varias personas tuvieron que sacrificar su vida para desarrollar medicamentos y tecnología para detener la pandemia del Sida en ese momento, fue difícil porque estaba acompañado del estigma y discriminación”, indicó.

Se exigía trato humanitario para las personas que padecían la enfermedad, la lucha mundial, contra el sida se manejó así, pero luego se convirtió en respuesta porque fue avanzando y los servicios de salud del Gobierno y organizaciones de la sociedad civil fueron creando mejoras importantes, comentó.

Sánchez Escalante dijo que gracias al trabajo que las organizaciones hacen, se mantiene vivo el tema del VIH-Sida y se tienen servicios gracias a la unión de los servicios de salud y la sociedad civil.