Preocupa a pacientes falta de luz en clínica 46 del IMSS

Ciudad Juárez.- Más de 30 minutos duró el apagón en la Zona Pronaf, el cual también afectó en la clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Algunos pacientes mostraron su preocupación debido a que les es imposible regresar por otra cita.

Es el caso de una mujer, quien omitió su nombre, y viene desde la ciudad de Casas Grandes, Chihuahua para realizarse una tomografía en el pecho debido al cáncer que padece.

"Mi cita es más tarde, pero sí me causa preocupación porque yo no puedo estar viajando, hasta ahorita no me han suspendido el servicio, aquí esperaré hasta que llegue la luz", dijo la entrevistada.

En los pasillos se pudo apreciar que las consultas con especialistas continuaron.

El área de farmacia y rayos X fueron las que tenían lámparas encendidas.

El IMSS activó su planta eléctrica para emergencias, de acuerdo con el persona de zona. Indicó que no hubo incidencias. Sin afectar la consulta externa y área hospitalaria.

Sobre la avenida López Mateos fueron colocados agentes de tránsito en los cruceros para desfogar los embotellamientos viales generados por los semáforos sin energía eléctrica producto del apagón.