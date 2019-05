Premian su amor por la lectura

Con explicaciones de libros que han leído, 398 alumnos de 29 primarias de la Zona 17 conformaron ayer el sexto “Frappé Literario”, en el que se reconoce a los menores de primero a sexto que más libros leen durante el ciclo escolar.

Nicole Granados, de siete años, cursa el primer grado en la escuela Alianza por la Educación y platicó a más niños de primero el cuento de “Ana la Rana”, que para ella tuvo como lección principal no ser tan “berrinchudos” con los papás.

“Yo leo más o menos como unos cuatro libros al mes, también me gusta mucho concursar en el Quijote de la Mancha y me están gustando las actividades que están haciendo; me gusta mucho leer, es uno de mis hobbies favoritos”, expresó Jesús Javier Luján Roldán, de 11 años, alumno de la primaria Pedro E. Medina.

El menor narró a otros alumnos de sexto grado la historia del libro “Disculpe, ¿es usted una bruja?”, que trata de un gato negro al que nadie quiere y que leyó en una enciclopedia que a las brujas les gustan los gatos negros, entonces emprende una búsqueda para encontrar alguna que quiera adoptarlo y darle amor.

Al final del evento los alumnos pertenecientes a las zonas 78, 79 y 164 del sector 17, ubicado en el suroriente, participaron en una rifa de tablets y bicicletas que donó para este 'Frappé Literario' el DIF estatal.





Le ponen sabor a las letras

Rosa Emma Alvarado Castillo, supervisora general del sector 17, explicó que se trata de que los menores platiquen entre ellos el libro que más le gustó y enriquezcan esta actividad literaria que realizan a su corta edad.

“Le decimos frappé porque para nosotros era como el disfrutar la lectura y dijimos, ¿qué buscamos? Con un frappé, lamentablemente no podemos traerle uno a cada niño pero por eso les trajimos un boli”, explicó.

En este evento, que se llevó a cabo en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH), los menores fueron separados de primero a sexto grado en 24 círculos de lectura, con alumnos seleccionados de las instituciones participantes, por ser identificados como los que más libros han leído en su salón.

“Comentamos nosotros en nuestras reuniones de consejo del sector qué importante es la lectura, porque nos ayuda a viajar en el mundo, pero aparte de viajar en el mundo, académicamente nos fortalece en ortografía, signos de puntuación, mayúsculas”, dijo.

Además agregó que los menores participantes tienen una buena comprensión lectora que se ve reflejada en los exámenes y que por medio de la lectura se puede abatir el rezago educativo actual.

“Inclusive también para ellos es venir a El Chamizal porque muchos de ellos no tienen esa facilidad porque estamos muy alejados de este contexto; aparte de fortalecer lo académico, estamos fortaleciendo lo cultural porque van a dar un recorrido por el museo”, comentó la docente.

Por su parte el profesor José Gregorio Rivas, encargado de la oficina de enlace de primarias en la Zona Norte, puntualizó que el reto principal en las primarias es el alto rezago educativo en lectura y escritura, por lo que para abatirlo se hacen actividades atractivas para que los niños se motiven a leer.

"Otro de los retos es que muchas veces no tenemos suficientes maestros para atenderlos y tenemos que buscar que padres de familia o maestros que todavía no son idóneos nos apoyen cubriendo algunos grupos que no tienen profe", dijo. (Abril Salgado / El Diario)





