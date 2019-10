Premian a 4 mil estudiantes de excelencia

Ciudad Juárez.- Dejar de salir en ocasiones con amigos, hacer el celular a un lado, pero sobre todo “echarle muchas ganas”, son algunos de los sacrificios que cuatro mil estudiantes de excelencia que fueron reconocidos este lunes, han hecho para lograr obtener los mejores promedios de su generación.

Gerardo Padilla Aguilar, de 23 años de edad, recién egresado de la licenciatura en Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), obtuvo un reconocimiento por ser el estudiante que en más ocasiones ha sido premiado dentro del evento denominado Generación de Excelencia, que realiza año con año la Secretaría de Educación y Deporte en el estado, y en el cual participa desde la secundaria.

“Es un trabajo constante, no es algo que yo lo tome a la ligera, siempre la escuela fue para mí lo primordial, es cuestión de trabajar, de dedicarse, de enfocarse en lugar las metas, considero que es algo a lo que cada estudiante debe aspirar, en dar lo máximo en lo que cada quien haga”, mencionó.

Asegura que aunque hay jóvenes que no les gusta la escuela, también ellos pueden tener logros a nivel académico, ya que el secreto está en enfocarse en sus fortalezas.

“Yo les diría que den lo mejor de sí, la educación es la opción ideal para salir adelante, para cumplir los sueños, les diría que trabajen en lo que ellos crean que es su área fuerte, entiendo que hay algunos alumnos que no les gusta la escuela, pero debe haber algo en lo que ellos se sientan fuertes, y trabajen en sus fortalezas”.

El nuevo profesionista terminó su carrera con un promedio de 9.7, asegura que ese logro se lo debe también a sus padres y maestros.

“Aprovecho también para saludar a todos mis maestros que me ayudaron, ellos son parte de este gran logro, a mis papás que siempre han estado a mi lado, orgullosamente egresado de la Técnica 33, de los pumas, de la preparatoria Tec Milenio y ahora de la UACJ”, expresó.

Sentada junto con varios de sus compañeros Diana Margarita Alarcón, de 16 años, estudiante de quinto semestre del Colegio Nacional para la Educación Profesional Técnica (Conalep) III, esperaba su turno para recibir un reconocimiento, por tener un promedio general de 9.7.

“Fue estudiar mucho, cumplir con mis trabajos, conseguir mi meta de obtener mejores calificaciones, no es difícil, solamente es que tu tengas ganas de superarte, si me ha implicado evitar salir con mis compañeros, tener que desvelarme haciendo trabajos, dejar de convivir con mi familia a veces, pero ahorita me siento muy feliz, me siento satisfecha y honrada”, mencionó para El Diario.

Teo Escobedo de 13 años, alumno de la secundaria Técnica 33, fue uno de los estudiantes que recibió el reconocimiento “Generación 10”, al tener esta calificación limpia como promedio.

“Haciendo las tareas, los trabajos, echándole ganas, a veces no salgo con mis amigos o paso sábados y domingos haciendo tareas”, comentó.

El evento en el que se dio cita a los 4 mil estudiantes que este año en Ciudad Juárez fueron reconocidos, se realizó en el Gimnasio Universitario y fue encabezado por el secretario de Educación y Deporte en el estado Carlos González, así como diferentes autoridades educativas de nivel básica, media superior y de las diferentes universidades de la ciudad.