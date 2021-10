Ciudad Juárez— El impuesto predial no aumentará el próximo año, aseguró el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar. “Al menos por mi parte no, habría que verlo el Cabildo”, mencionó. Dijo que el gravamen se incrementará el año próximo sólo en lo que aumente la inflación, porque se tiene que actualizar, pero no está pensado un incremento en la tasa.

Agregó que más bien la administración municipal se enfocará en la cobranza del gravamen. “Buscar que todo mundo contribuya con la ciudad y solamente aumentará en la actualización inflacionaria”, declaró. Pérez dijo que la cartera vencida del predial es de más de 9 millones de pesos. “Ahí tenemos un área de oportunidad y vamos a buscar que los que no han pagado paguen”, anotó.

Consideró que se puede recuperar una buena cantidad de recursos, “no sé en qué nivel, pero vamos a echarle ahí todas las ganas, ya estamos trabajando en eso, en recuperar esa cartera”.

Afirmó que al igual que cada año, al final del período se aprobará un programa de descuentos en los recargos e intereses del impuesto.

Dijo que estas rebajas entrarán en vigor a partir del 1 de noviembre, a fin de buscar que los morosos se regularicen.

La Ley de Ingresos 2021 para Juárez se aprobó por un monto de 5 mil 526 millones 919 mil 455 pesos.

De ingresos propios por impuestos, derechos, productos y aprovechamientos el Municipio proyectó captar este año, 2 mil 207 millones 567 mil 932 pesos. Tan sólo del predial se planeó recaudar 751 millones 973 mil 972 pesos; de traslación de dominio, 311 millones 956 mil 191 pesos, y del rezago del predial, 169 millones 442 mil 124 pesos.