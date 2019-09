Practican bádminton... a las faldas del cerro

Ciudad Juárez— A las faldas de los cerros, en el poniente de la ciudad, niños, adolescentes y jóvenes practican un deporte poco conocido y que incluso ya los ha llevado a representar a Ciudad Juárez en competencias estatales y nacionales, trayéndose varias medallas.

Se trata del bádminton, parecido al tenis, ya que se utiliza red y raqueta, aunque en lugar de pelota es un “gallito” y a diferencia del primero no puede realizarse al aire libre sino en lugares completamente cerrados.

Aunque es considerado un deporte conocido en las clases económicas altas, los menores que lo practican aquí, habitan una de las zonas más marginadas de la ciudad.

Para algunos de ellos, el representar a Ciudad Juárez en otros municipios del estado, ha significado además la primera oportunidad en su vida de salir de la ciudad o incluso, de la colonia en la que habitan.

Israel Cepeda Pérez es licenciado en educación física y junto con otros cuatro profesores, tuvieron la iniciativa de empezar con esta práctica sin cobrar a los menores.

Israel, quien ahora es el director de la Liga Municipal de Bádminton, es docente de la Escuela Secundaria Federal 7, ubicada en la colonia 16 de Septiembre, la cual se encuentra a un costado del gimnasio municipal Urbano Zea, fue ahí donde se concretó la idea y donde desde hace cuatro años, tres veces por semana realizan las prácticas.

“Empezamos compartiendo con algunos compañeros de educación física de primarias, donde ellos empezaron con esto de la liga, me solicitaron chicos para participar en categorías más grandes, sub-15, sub-17 y sub-19, que son las que entran en la olimpiada nacional. Al momento de entrar ahí nos empezó a gustar este deporte también, empezamos a trabajar con los chicos en clase, y ya lo hicimos más a fondo”, mencionó.





Pretenden colocarse en los primeros lugares

En Ciudad Juárez, un total 18 jóvenes practican este deporte en las diferentes categorías, la mayoría de la zona poniente.

“El bádminton es uno de los deportes más rápidos de raqueta, la raqueta es la más delgada, consta de un volante o gallito, que es una punta de corcho con unas plumas, originalmente se trabaja con 16 plumas de ganso, pesa alrededor de 60 gramos, el objetivo es hacer que el contrincante no pueda responder el saque, el golpe o el remate”, explicó.

Este deporte se practica en cinco categorías: individual femenil y varonil, dobles varonil y femenil y mixta. A diferencia del tenis, donde la pelota cae al ras del piso, el gallito no debe caer al piso.

“Cayó la fortuna de que como yo trabajo en esta área, empezamos a fomentarlo a los chicos, como todos aquí, desafortunadamente no tenemos la oportunidad de conocer ese deporte, cuando lo llegan a practicar, a sentir en carne propia, se empiezan dar cuenta que si tienen la habilidad de golpear el gallito empiezan a emocionarse y a tratar de hacerlo mejor cada momento y a agarrar el amor por este deporte”, dijo el entrenador.

Cepeda comentó que hasta el momento a las únicas sedes que han acudido a competir es a la ciudad de Chihuahua y Cuahutémoc, además de una joven de 19 años que ya fue enviada a la competencia nacional en Tijuana Baja California.

“Cuando los chicos de aquí de esta área que nos ha tocado ya llevarlos a dos olimpiadas estatales, hay muchos que me cuentan que nunca habían salido de la ciudad, que nunca habían tenido la oportunidad de salir si quiera de la colonia, entonces al hecho de sacarlos, de tener ya la oportunidad de ir a una olimpiada estatal, tres de ellos ya se fueron a una olimpiada nacional, ya llevamos a una señorita a Aguascalientes, este año llevamos a dos señoritas a Tijuana, entonces esa experiencia para ellos es significativa”, mencionó.

Dijo que esto además los motiva a seguir compitiendo, recordando que se trata de un deporte olímpico y que, aunque Juárez aún está por debajo de otras ciudades donde tiene más tiempo practicándose, se pretende que la frontera pueda brillar en este deporte.

Hasta el momento se han conseguido medallas estatales de segundo lugar.

Esmeralda Alvarado Romo de 12 años, estudiante de la federal 7, practica bádminton desde los nueve años cuando estaba en primaria.

“Se me hizo muy fácil jugar y participar para llegar muy lejos y representar a mi ciudad, ya he ido a representar a Juárez y me he sentido un poquito nerviosa, pero al mismo tiempo me siento feliz porque lo estoy logrando”, mencionó.

Dijo que lo que más le gusta es concursar y su meta es ya no solo participar en la estatal sino llegar más lejos.

José Guillermo Cruz Quiñónez de 12 años de edad, también estudiante de la federal 7 tiene cuatro años practicando este deporte.

“Lo que más me gusta son las práctica, sobre todo con los profes, ya he ido a la estatal y al nacional, nunca pensé que fuera a ir a una competencia, conocí más partes, a chavillos de mi edad”, mencionó.

El presidente de la liga mencionó que el Gobierno Municipal los apoya cuando acuden a las competencias.