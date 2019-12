Posponen reunión para Hospital de Especialidades

La reunión acordada para hoy, con la que se pretendía dar seguimiento a los detalles de la activación del Hospital de Especialidades y la Unidad de Cancerología de esta frontera, ambos en obra negra desde 2014, se pospuso por cuestiones de agendas de los funcionarios involucrados y aún no tiene fecha de realización, indicó Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico Zona Norte.

Tras una reunión el pasado lunes 25 de noviembre, se firmó en Juárez el acuerdo de conclusión de los inmuebles y adicionalmente se acordó una junta posterior este 10 de diciembre para afinar pormenores.

En la asamblea, además del gobernador Javier Corral, estuvieron el director del IMSS, Zoé Robledo; del Issste, Luis Antonio Ramírez, y del Insabi, Juan Antonio Ferrer, quienes signaron el compromiso.

“No es una ruptura del compromiso, una ruptura del compromiso sería ‘ya no nos vamos a volver a juntar’. Ahorita todo mundo anda preocupado para ver cuándo nos volvemos a juntar. Todos los que firmaron están atentos de cuándo poder hacer la reunión. No obedece a otras razones el que no se lleve a cabo la reunión, sino que como en cualquier ocasión, puede haber dificultades ajenas al control de cada quien, no me siento alarmado en ese sentido y estamos contentos en que ahí van las cosas”, dijo.

Añadió que los compromisos que se firmaron, que implicaban análisis de especialidades faltantes, ya fueron solventados y señaló que de momento se trabaja en cuáles equipamientos serán necesarios para poder brindar efectivamente los servicios definidos para la Zona Norte, tales como hemodinamia, hemodiálisis, ortopedia, rehabilitación, entre otras que se pretende sean solventados con los inmuebles.

“Se estudió cuáles eran las necesidades en la Zona Norte del Estado, y ahorita se está haciendo más específico en cuanto a equipamiento. Entonces, sí es más laborioso porque hay que ir haciendo un análisis de lo que se necesitaría procedimiento por procedimiento para poder ellos hacer una estimación de la compra del equipo necesario y distribuirlo de acuerdo a las necesidades”, refirió Valenzuela Zorrilla.

El pasado mes de mayo, a 10 meses de que el gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, y el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaran públicamente que invertirían recursos para el funcionamiento del complejo hospitalario, autoridades federales y estatales acudieron a las instalaciones de los inmuebles para redimensionar presupuestos para su activación sin concretarlos; a eso obedecen las reuniones.





