Portaban ladrones de auto un arma y 3 mil dlls falsos

Ciudad Juárez.- A los dos hombres de 19 años que intentaron huir ayer, sin éxito, de la Policía del Estado tras ser descubiertos a bordo de un auto robado se les aseguró presuntamente un arma de fuego corta calibre .25 ACP y tres mil dólares falsos, dio a conocer la corporación.

Axel Eduardo C. C. y Luis Alejandro G. M. fueron detenidos luego de cerca de 50 minutos que se les ubicó gracias a las cámaras de videovigilancia en la ciudad, en presunta posesión de un Chevrolet Sonic 2014 rojo con placas de circulación vigentes de Chihuahua, robado con violencia a la víctima de iniciales F. A. C. V. un día antes, el 28 de diciembre.

De acuerdo con el relato oficial, agentes en el centro de videovigilancia localizaron en el cruce de la avenida De Las Torres y bulevar Teófilo Borunda a un vehículo con características similares al reportado como robado con violencia un día antes. Las particularidades, además del color del coche, eran las llantas traseras de cara blanca.

Tras la ubicación, se le dio aviso a los oficiales en campo, para aproximarse al cruce, aunque el auto siguió su curso.

Se fue hacia el poniente por la avenida Paseo de la Victoria, y cerca de las 4:54 de la tarde se le vio tomar el bulevar Teófilo Borunda rumbo a la avenida Tecnológico de sur a norte.

Dos minutos después, a las 4:56 de la tarde, el oficial en el centro de videovigilancia observó al coche en la avenida Ejército Nacional cruce con calle Camino Viejo a San José, en la colonia Infonavit Casas Grandes, y finalmente se le vio entrando al estacionamiento de Plaza Juárez Mall, centro comercial ubicado en el cruce de la Ejército Nacional cruce con Tecnológico.

Ahí las unidades de la Policía del Estado buscaron el vehículo, y al encontrarlo, cerca de las 5:00 de la tarde, le marcan el alto con códigos sonoros y luminosos de la unidad (la sirena y torreta).

No obstante, quien conducía el vehículo robado aceleró la marcha y empezó a huir por el estacionamiento de la plaza, por lo que inició la persecución policial.

Tras el intento de escape, otra unidad oficial le cerró el paso, cortando su avance, y los oficiales descendieron para ordenarles que hicieran lo mismo a los tripulantes del automóvil hurtado, pero por el contrario dieron marcha en reversa y lograron evadir a las unidades para seguir huyendo.

El automóvil Sonic logró salir del estacionamiento por la calle Jacinto Benavente, y se perfiló hacia la Ejército Nacional, pero al llegar a dicho cruce, cerca de las 5:05 de la tarde, más unidades llegaron para cerrarle el paso, sin que esto detuviera al coche rojo, que chocó contra las patrullas y perdió luego el control, girando sobre el pavimento.

Más patrullas le cerraron el paso, presionando el Sonic, pero al descender de nuevo para intentar detener a los fugitivos, el conductor dio marcha atrás y, a decir, del reporte oficial, estuvo a punto de atropellar a algunos agentes.

Se hizo un intento más por ordenarle el alto y que descendieran del coche, pero presuntamente en ese momento el conductor sacó un arma de fuego por la ventana, y apuntó a los oficiales, por lo que uno de ellos desenfundó su arma de cargo y disparó en dirección a la puerta del vehículo, pero como este se movió, el disparo dio en la ventana trasera del lado izquierdo.

Según el informe, el conductor volvió a apuntar su arma, por lo que hubo respuesta nuevamente de los agentes, impactando de nuevo proyectiles contra la ventana. No existe en esta relatoría de hechos mención alguna de disparos perpetrados por los tripulantes del coche robado.

Luego de los disparos, el vehículo logró zafarse del cerco de patrullas, pero terminó impactado contra otras, metros más adelante, de las que descendieron los agentes quienes se acercaron al Sonic rojo para detener a los dos hombres que lo tripulaban.

Además del automóvil, fueron aseguradas un arma de fuego gris calibre .25 ACP y un cargador metálico abastecido con un cartucho útil del mismo calibre, y tres mil dólares supuestamente falsos.

Datos preliminares indican que los detenidos dijeron formar parte del grupo criminal “La Empresa”, y que se habían trasladado a dicha plaza para robar otro vehículo, mediante la compra con dinero falso.

Axel Eduardo C. C. y Luis Alejandro G. M. fueron presentados ante la autoridad investigadora por su presunta participación en los delitos de posesión de vehículo con reporte de robo, homicidio en grado de tentativa, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, daños y lo que resulte.

