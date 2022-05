‘Porosidad de la frontera permite tráfico hormiga’

Ciudad Juárez.— La poca vigilancia en la frontera por parte de las autoridades mexicanas y la facilidad que tienen los ciudadanos y residentes de Estados Unidos de entrar y salir de manera legal a este país es lo que genera el tráfico hormiga de armas a Ciudad Juárez, que también se destinan a todo el territorio mexicano, dijo el fiscal de Distrito en la Zona Norte, Jesús Manuel Carrasco Chacón.

“Desafortunadamente, el tráfico de armas es el que se conoce como tráfico hormiga, éstas pueden cruzar incluso desarmadas por piezas y la facilidad que se tiene sobre todo de residentes o ciudadanos de pasar la frontera de un lado a otro facilita el tránsito de las mismas. También algunas áreas de oportunidad que se tienen en el tema de vigilancia en los puentes por parte de la autoridad mexicana, el arma es un objeto pequeño que se puede desarmar y puede ingresar fácilmente oculta en otras mercancías, incluso en vehículos que vienen de manera legal al país, ahí creo que tenemos como país un área de oportunidad también en cuanto a la vigilancia de la frontera”, mencionó.

PUBLICIDAD

El Diario informó el pasado miércoles que en lo que va de la actual administración municipal y estatal, es decir, de septiembre de 2021 a la fecha, han sido aseguradas 440 armas de fuego por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), la Estatal (SSPE) y de la Fiscalía de Distrito en esta ciudad, sin contar las aseguradas por la Guardia Nacional.

Carrasco aseguró ayer que Fiscalía General del Estado (FGE) se ha coordinado con la Fiscalía General de la República (FGR) y a través de ellos con el Gobierno de Estados Unidos para exigir que se hagan las investigaciones correspondientes en relación con estas armas.

El fiscal enfatizó que lo ocurrido en Uvalde, Texas, donde el responsable del tiroteo en el que murieron 21 personas pudo comprar las dos armas de manera legal, es una muestra del origen del problema.

“Es la crítica que se ha tenido siempre en cuanto a la libertad que hay en Estados Unidos o en algunos estados de la unión americana, esa facilidad para obtener armas, desafortunadamente muchas de ellas son compradas con el ánimo del tráfico, es decir, que serían traídas a nuestro país y que son con las que se cometen aquí los delitos, pero sí, uno de los problemas es esa facilidad con la que en EU se le vende un arma a una persona”, mencionó.

Dijo que aunque se tiene comunicación con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que es órgano de seguridad del vecino país encargado de investigar tráfico de armas, es difícil identificar el número de armas que cruzan a México.

El fiscal confirmó que el reciente decomiso de nueve fusiles de asalto AK 47, de los conocidos como ‘cuernos de chivo’, en una vivienda ubicada en una zona de clase media, levantó una alerta, tal y como lo mencionó Jaime García, investigador del Observatorio Ciudadano de Ficosec, quien dijo que existe la preocupación de que pudiera desatarse una guerra como la que se vivió de 2008 a 2012 o que los grupos criminales se preparan para atacar a las corporaciones.

“No se descarta esa posibilidad, sin embargo, no olvidemos que Ciudad Juárez es una ciudad de tránsito, son armas que también están de tránsito en la ciudad, como hace poco también se aseguró un vehículo que salió de Estados Unidos con un arma, si no me equivoco calibre 50, los grupos en todo el país tratan de hacerse de armas y no necesariamente este número de armas tendrían que quedarse en la ciudad, no necesitamos que se queden todas para causar daño, con una que se quede es suficiente”, dijo al respecto.

El fiscal indicó que las pruebas de balística realizadas a las 440 armas que han sido aseguradas durante los últimos ocho meses por las diferentes corporaciones policiacas han dado resultados, y algunas de ellas han sido usadas para varios homicidios ocurridos aquí.

De acuerdo con la información proporcionada por el departamento de Estadística de la Fiscalía de Distrito, de las armas largas aseguradas en lo que va del año en la Zona Norte, destacan las de los siguientes calibres: 7.62 x 39, con 11; .223 con 10, y 5.56 x 45 con 8. El resto es de muy diversos calibres: .308, .30-06, .222, .22, .40 y 9x19/9 mm.

En cuanto a las armas cortas aseguradas, destaca el calibre 9 mm, con 21; 9x19/9 mm, con 20 unidades; .38, con 12; .45, con 16; .22, con 8; .40, con 6, y el resto de calibres .25, .380, .357, .32, .43 y 4.5.