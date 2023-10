Por tatuajes, denuncian desaparecidos en el Centro

Ciudad Juárez.- Durante el último mes, cuatro hombres han desaparecido en el Centro de la ciudad, y aunque dos de ellos fueron localizados (padre e hijo), los rostros de Donovan López González y Jesús Alejandro Valenzuela siguen entre las pesquisas difundidas en la ciudad.

Ambos desaparecieron el 18 de septiembre, luego de visitar un estudio de tatuajes y perforaciones, de acuerdo con las evidencias compartidas por sus familiares y parejas en redes sociodigitales.

En un video de un minuto con 24 segundos se observa a ambos. Jesús Alejandro lleva un pantalón corto y holgado color gris, camiseta sin mangas blanca con motivos grises y un número 10 por detrás y por delante, además de calcetas y tenis oscuros. El cabello lo lleva teñido de la parte superior, rubio. Por su parte, Donovan viste también ropa holgada, camiseta negra, gorra y tenis negros, y un pantalón de mezclilla. Se les observa paseando con calma por el lugar, mirando mercancía y platicando con el personal del establecimiento.

Quienes los buscan creen, además, que quizá sus tatuajes fue lo que los llevó a ser desaparecidos.

“Tu único delito puede ser tu finta y tus tatuajes, pero los que realmente te conocemos sabemos la persona que tú eres”, se lee en una publicación de difusión de pesquisa de Jesús Alejandro.

“Su único delito pudiera ser traer esos tatuajes y la vestimenta”, repite el texto que acompaña la foto de Donovan.

De acuerdo con personal de la Unidad de Personas Ausentes, no existen aún indicios de ambos, pero hay investigaciones sólidas en curso que podrían permitir esclarecer el motivo de desaparición de ellos y otras personas en la zona Centro de la ciudad. No pudo revelarse mayor información para no entorpecer las averiguaciones, fue señalado a esta casa editora.

El 1 de octubre desaparecieron Emilio García V. y Emilio Samuel G. G., padre e hijo, respectivamente, originarios de Tamaulipas pero arraigados a esta frontera. También supieron por última vez de ellos cuando fueron a la zona Centro, a trabajar.

El 11 de octubre, 10 días después, fueron hallados con vida. “Estamos más que agradecidos. Ya están en casa con nosotros. Gracias, mi Dios. Terminó esta pesadilla tan fea que jamás en el mundo le deseamos a nadie”, se lee en la publicación donde se informa del reencuentro.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas del Gobierno Federal, entre enero y el 13 de octubre de 2023 han desaparecido 101 personas, en Juárez, de las que 63 permanecen sin localizar.

De las 38 personas localizadas, seis fueron sin vida. De las 101, 62 son hombres y el resto mujeres, y 91 del total son mayores de 20 años de edad.