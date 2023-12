Por negocio en El Chamizal, podrían denunciar a director de la OMEJ

La fracción del PAN en el Ayuntamiento analiza interponer una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el director de la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ), Andrés Domínguez Alderete, por el tema de la casa de cambio en El Chamizal.

Los ediles aseguraron que buscarán la comparecencia del funcionario para que explique la construcción del negocio.

El regidor Joob Quintín Flores solicitó el miércoles al secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, en sesión extraordinaria, mediante un oficio la comparecencia para este viernes del director de la OMEJ para que explique la construcción de una casa de cambio en El Chamizal, pero Ortiz no convocó.

“Nos dejaron plantados, no hubo comparecencia, tenemos que ver qué va a pasar, cuando hay huecos en información se llenan rápido los huecos, vamos a ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer”, manifestó la edil coordinadora de la fracción panista, Austria Galindo Rodríguez.

Afirmó que 11 regidores firmaron la convocatoria de la sesión extraordinaria para llamar a cuentas a Domínguez Alderete, sin embargo, la Secretaría del Ayuntamiento hizo caso omiso a esta convocatoria, a pesar de que el reglamento faculta a los regidores pedir la comparecencia de los funcionarios municipales.

“Fuimos 11 regidores que firmamos la convocatoria a una sesión extraordinaria de Cabildo, porque así nos faculta el reglamento para que comparezca el director de la OMEJ, Andrés Domínguez Alderete, por la construcción de la casa de cambio en El Chamizal, presentamos el oficio a la Secretaría del Ayuntamiento, quien omitió convocar al resto de los regidores y al funcionario, es decir nos dejaron plantados”, explicó Austria Galindo.

A su vez, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, declaró ayer en la mañana que no se hizo la comparecencia del director de la OMEJ porque faltaron firmas de los regidores.

“Entiendo que no juntaron las 11 firmas, creo que el escrito traía 10, y para que fuera válido debía traer las 11”, mencionó.

Agregó que la casa de cambio se construyó en un terreno que tiene en comodato la OMEJ y el tema se consultará con la Secretaría del Medio Ambiente para ver si autoriza su operación.

Por su parte, la regidora de Morena, Cecilia Reyes Castro, dijo que la construcción de la casa de cambio es claramente un delito federal, al no estar notificada la Semarnat de esta edificación.

Además, acusó a la Secretaría del Ayuntamiento de ocultar la convocatoria de la comparecencia del director de la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez y evitar que fuera firmada por regidores de Morena.

“Se está incurriendo en un delito federal, esta casa está construida en propiedad del Gobierno federal, Semarnat no les dio permiso ni la anuencia. Quiero hacer una denuncia pública porque este documento para llamar a comparecencia al director de la OMEJ me lo negaron en la secretaria del Ayuntamiento para firmarlo, lo pedí tres veces y jamás se me facilitó. Los regidores no podemos hacer comparsa de una violación, si el presidente municipal dice que desconoce, yo creo que el secretario del Ayuntamiento está solapando a los directores que violen la ley”, afirmó la regidora Reyes Castro.

En tanto, el regidor del PAN, Joob Quintín Flores, afirmó que los regidores del PAN interpondrán una denuncia penal por delito de peculado y el uso ilegal de atribuciones públicas por la construcción de esta casa de cambio.