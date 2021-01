Por lluvia, piden manejar con precaución

Staff / El Diario de Juárez Staff / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Reducir la velocidad, guardar distancia entre un vehículo y otro, no usar celular o algún distractor al conducir, son las recomendaciones que hace la Coordinación de Seguridad Vial esta mañana, debido a la presencia de una lluvia ligera en algunos sectores de la ciudad.

Se han registrado tres accidentes automovilísticos leves debido al pavimento mojado y la falta de pericia de conductores y por ello el encargado de Comunicación Social de la corporación pide a los conductores tener precaución.

La lluvia no ha sido intensa y por ello no se han cerrado vialidades, sin embargo es necesario salir con tiempo de sus casas para no manejar a velocidad alta, señaló José Luis Sánchez.

La corporación mantiene operativos con elementos apostados en distintos puntos donde se realizan obras por parte de Gobierno del Estado y el vocero pidió respetar a los agentes que se encuentran en esos lugares para agilizar la circulación.