Por investigaciones deficientes no ha abrazado a su hija en 13 años

“Le pido a Dios que donde quiera que ella se encuentre me escuche, que el viento le haga llegar mis palabras, mis abrazos y mis besos que hace 13 años no le he podido dar”, pidió Luz del Carmen Flores, madre de Luz Angélica Mena Flores, desaparecida el 4 de agosto de 2008 en Ciudad Juárez.

En marco del Día Internacional contra las Desapariciones Forzadas que se conmemora este 30 de agosto, madres y familiares de hombres y mujeres desaparecidas se unieron con una esperanza: volverlos a ver regresar a casa.

“Cada 30 de Agosto se conmemora el Día Internacional contra las Desapariciones Forzadas, un fenómeno que a nivel nacional ha azotado a miles de familias y que, por la omisión de las autoridades de investigar y prevenirlo, sigue en aumento”, señaló Carla Palacios, abogada del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.

Las cifras oficiales arrojan que en México hay más de 91 mil 022 personas desaparecidas y no localizadas, y que desde el 2006 hasta diciembre del 2019 hay más de 36 mil cuerpos sin ser identificados en los Servicios Médicos Forenses de las entidades.

Desde diciembre del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2020 se han exhumado más de 2mil 395 cuerpos, localizados en fosas clandestinas en todo el país, señaló la activista

En el estado de Chihuahua desde el 2010 hasta agosto del presente año hay 3 mil 417 personas desaparecidas. Desde el 2010 hasta noviembre del 2019 se localizaron 511 cuerpos en fosas clandestinas, siendo Juárez el municipio donde se encontraron el 33 por ciento de tales fosas.

“Ante la incompetencia de las autoridades para atender de manera eficaz esta problemática, los colectivos de familiares de personas desaparecidas y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte estamos convencidos de que es indispensable un espacio para recordar de manera permanente a las víctimas y sus historias”, apuntó Palacios.

“Dicha recuperación de la memoria nos convoca el día de hoy para darle un nuevo sentido al Monumento a la Madre (ubicado en el Parque Borunda) y visibilizar la lucha de las madres de las personas desaparecidas que exigen día con día verdad y justicia para sus casos.

Que este espacio se convierta en un lugar donde podamos denunciar de manera pública que las autoridades no han buscado a las miles de personas desaparecidas, que hay investigaciones deficientes, poco serias y sin análisis científico, no hay sanción ni castigo a los perpetradores, no hay respeto y garantía a los derechos de las víctimas, y que las autoridades no atienden a las víctimas con una perspectiva de derechos humanos y un enfoque psicosocial”, agregó.

Dijo que se busca que sea un lugar donde podamos exigir a las autoridades que se terminen las prácticas torturantes hacía las familias, a través de la criminalización y revictimización.

“Queremos mostrar la lucha y el dolor al que diariamente se enfrentan las familias ante la indolencia de las autoridades. Buscamos que este espacio sea para toda persona que haya sido desaparecida, sin importar el sexo o la nacionalidad, especialmente ante la gran ola de violencia que azota a nuestros y nuestras hermanos migrantes y que los ha convertido igualmente en víctimas de desaparición”.

Palacios pidió también a la comunidad no olvidar y seguir exigiendo justicia para las personas de procedencia centroamericana, cuyas familias afirman que fueron desaparecidos o no han sido localizados mientras cruzaban por esta ciudad, en busca de mejores condiciones de vida en Estados Unidos.

La activista pidió se convierta también en un recordatorio permanente de que las autoridades tienen que garantizar el derecho de toda persona a ser buscada.

El CDHPN hizo un llamado a las autoridades encargadas de la investigación para que actúen de manera diligente en la búsqueda de personas desaparecidas y sanción a los perpetradores, que respeten este memorial y las ofrendas que las víctimas hacen con sumo respeto, que terminen con las practicas revictimizantes y estigmatizantes hacia las víctimas y sus familias, y establezcan políticas públicas efectivas para la prevención de la desaparición.

El llamado a la ciudadanía es para se solidaricen con las familias, recordando que la desaparición afecta a todas y todos, y apoyen y respeten este memorial donde se realizarán de manera periódica actividades para seguir visibilizando la problemática y establecer estrategias colectivas para exigir justicia.

A los medios de comunicación se les solicitó que continúen dando seguimiento a las diversas actividades que los familiares de las personas desaparecidas realizaran en el memorial, y contribuyan en visibilizar la problemática.

“Reafirmamos el compromiso para lograr verdad y justicia por todas las personas desaparecidas: De la justicia de cada uno-una, nace la paz para todos y todas", destacó Palacios.

Al igual que la mamá de Luz Angélica, madres y familiares de otros desaparecidos compartieron sus historias y colocaron ofrendas en el Monumento a la Madre, donde colgaron pesquisas, globos.

Con la exigencia de justicia, los familiares se unieron en el dolor pero también en la esperanza de encontrar a sus seres queridos.