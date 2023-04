Por falta de recursos y desconfianza, duermen migrantes en plazas

Ciudad Juárez.— “Debe estar cerca de la frontera suroeste de los Estados Unidos de América (en el centro o norte de México) para programar una cita en un punto de entrada”, es lo que han leído desde que entraron a México y consiguieron un número telefónico mexicano un grupo de migrantes venezolanos entrevistados por El Diario.

Es un mensaje que les aparece en la aplicación CBPOne, y que les impide continuar con la solicitud para pedir asilo o refugio a Estados Unidos, tras salir de su país por situaciones de pobreza o vulnerabilidad, según cuentan.

Ese grupo en particular llegó hace tres días, con una idea que chocó con la realidad con que se encontraron: las rentas fueron más caras de lo pensado, los lugares más lejanos, las oportunidades eran menos, y el trato de la policía era muy distinto al que se había pintado mediante mensajería instantánea con conocidos que ya estaban en Juárez desde hace meses.

“Todo cambió con lo que pasó. Hasta los que han estado aquí desde antes nos han dicho que todo es distinto. Hoy solo nos vinieron a decir que recogiéramos la basura que hiciéramos pero más nada. Y claro que lo vamos a hacer”, contó José, de 48 años.

Es el de mayor edad en su grupo. El más joven tiene 25. Todos tienen clara una cosa: “no queremos pedir en los semáforos. No vinimos a dar lástima”, dijo Eduard, de 34.

Dicen que se quedaron sin nada. El Tapón del Darién, una selva de entrada a Panamá, para ellos significó el quedarse sin nada más que el cambio de ropa que tenían. Luego, en la entrada a México la única forma de transportarse fue el tren.

“Vimos gente llorar mientras nos daban comida y agua cuando veníamos en el tren”, contó Leonardo, de 34.

Viajan solo en tren porque “por cualquier otra forma no te dejan”, dijo Leonardo. Por avión, no se respetaron los permisos que tenía ni él ni una familia que vio cómo rechazaron al intentar entrar para tomar su vuelo. Por camión, se arriesgaban a que en una parada técnica los bajaran a todos y llevaran a un centro de detención, sin importar si tenían permiso de estancia en México o no, agregó.

En Juárez tienen tres días y no han encontrado un lugar de renta barato y que les dé condiciones dignas. O pagan para dormir en el piso, o por no tener baño, regaderas, o pagan hasta por ir al baño, como en un albergue cercano en el Centro Histórico.

Revelaron que desconocían a dónde acudir para obtener asesoría sobre su estatus migratorio y los procesos que podían llevar para entrar a Estados Unidos o regularizar su situación en México, además de que no sabían a qué albergues se podían acercar.

Por ello han dormido en la calle. Esta noche fue de dormir en la Plaza Juan Gabriel, entre la calle María Martínez e Ignacio Mariscal, frente al gimnasio municipal Josué 'Neri' Santos. Por colchón usan cajas de cartón, y se rodearon de sus mochilas para cuidar sus pertenencias.

Quieren, contó José, un lugar para rentar y poder dormir y asearse con tranquilidad. Con ello podrían conseguir un trabajo, y con ese trabajo formal un permiso de estancia en Juárez, pues el Instituto Nacional de Migración ha estado condicionando la expedición de formas múltiples migratorias a cambio de cartas de compromiso de los empleadores de personas migrantes.

Además de desconocer sobre albergues en la ciudad, sienten también cierto temor, desconfianza de los que están disponibles, “con todo lo que pasó”, refiriéndose a la tragedia donde 40 personas perdieron la vida tras un incendio en una estación provisional del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad.

En plazas como la del Periodista, del Monumento a Juárez, de la Misión de Guadalupe y la de Juan Gabriel se observan grupos de migrantes entre cobijas, mochilas, cajas de cartón y hasta casas de acampar. Hay quienes aprovechan las estaciones de pánico del Corredor Seguro para las Mujeres para cargar sus teléfonos móviles y usar la señal de internet inalámbrica gratuita.