Por falta de banquetas caminan sobre vías

Ciudad Juárez— Un extenso camino de vías de ferrocarril es el único paso que estudiantes de la Secundaria Federal 13 y peatones de la colonia México 68, utilizan para cruzar la calle debido a la falta de banquetas.

Vecinos del sector entrevistados, y Brenda Bailón Chavira, directora de dicha institución académica, explicaron que son años en los que las condiciones de este paso ha sido un riesgo para estudiantes y habitantes de este sector por la poca infraestructura vial.

La falta de banquetas ha dejado varios accidentes, entre los cuales ha habido decesos.

Bailón dio a conocer que el caso más reciente se dio hace dos meses, cuando una menor al intentar cruzar las vías para ir a la escuela, fue arrastrada por el ferrocarril cinco metros porque su mochila quedó atorada en un vagón.





Quedaron en promesa, cruces peatonales

“Sus compañeros lograron jalarla de las piernas para que no cayera justo en medio de las vías, en realidad se salvó la niña, tuvo múltiples lesiones y golpes”, mencionó.

En recorrido de El Diario por la zona, se observó a estudiantes y peatones mientras caminaban sobre las vías.

También recordó otro incidente en el que sí hubo una víctima mortal.

“Hace tres años lamentablemente falleció un alumno en frente de la escuela, saliendo fue arrollado por un camión que venía a alta velocidad, el niño no alcanzó a moverse y lo agarró de frente el camión y se lo llevó entre las ruedas, lo arrastró alrededor de cuatro metros”, contó.

La directora informó que a raíz de este primer deceso en múltiples ocasiones se solicitó al municipio el apoyo con cruces peatonales, señalamientos de zona escolar, luces preventivas y topes, a lo que se dio inmediata respuesta por parte de las autoridades para ampliar la banqueta y dar protección a los alumnos.

“Hicieron un plano, nos visitaron en la escuela, pero ya cuando se pasó, digamos, que el tiempo de la noticia, dejaron en el olvido esa promesa, ese compromiso”, dijo.

Con el ultimo evento en el que una menor se salvó “de milagro”, señaló que de nuevo se acudió con autoridades para pedir un puente peatonal o algo que garantice la seguridad de los estudiantes, dados los antecedentes, pero no se ha obtenido una respuesta.

“No contamos con banqueta, no contamos con cruces peatonales, no contamos con señalamientos, ni siquiera las líneas amarillas”, dijo, y aseguró que cada ciclo escolar se solicita la ayuda, “nos han escuchado pero no nos han dado una respuesta favorable”.

También dio a conocer que ya se había tenido un acercamiento con personal de Ferrocarriles Mexicanos para pedir la circulación del tren a un horario sin inconveniente para los alumnos, pero hace dos meses este se modificó y tampoco hay respuesta sobre dicha acción.

Al respecto José Luis Sánchez, vocero de la Dirección General de Tránsito, informó que la dependencia tiene registrada sólo una solicitud de la institución para reductores de velocidad y señalética, y fue atendida en diciembre del 2017, pero no se cuenta con peticiones recientes.

El portavoz aseguró que la dependencia atenderá a la brevedad las solicitudes pero explicó que la formación de banquetas queda fuera de su facultad para hacer algo al respecto.

[email protected]