Por errores del FONE, maestros trabajan gratis

Tomada de internet

Ciudad Juárez— Maestros de escuelas federalizadas en varios municipios del estado están reclamando que las autoridades educativas los tienen sin sueldo en algunos casos desde julio de este año y temen incluso que los dejen sin aguinaldos.

El problema según refieren proviene de la administración del Fondo de Aportaciones para el Pago de la Nómina Educativa y Gastos Operativos (FONE) de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno federal, atribuido a errores administrativos. A 12 días de que se vayan de vacaciones, los docentes creen que ya no les darán respuesta hasta 2021.

Ilse Iveth Hernández Carrillo, docente de secundaria en Juárez, es una de los maestros que quedó en la convocatoria de direcciones temporales como directora de escuela secundaria provisional, pero en el FONE no le dan respuesta sobre el salario que le deben desde hace ocho quincenas.

Jesús Edén Parra, de la zona serrana del estado, en educación especial, pasa por la misma situación. Desde el 16 de agosto pasado no recibe paga por su trabajo, y atribuye el retraso también a errores administrativos del propio FONE, que posiblemente no registró su papelería, pero no recibe ningún tipo de respuesta.

Mientras que de Nuevo Casas Grandes, a la profesora Alondra Ruiz Sandoval como directora provisional de secundaria tampoco le han pagado.

“No tengo respuesta, he mandado correos a Chihuahua, a la Ciudad de México, y me dijeron que estoy rechazada por el FONE, pero tengo mi nombramiento. Fue seguramente un error en la papelería pero por parte de ellos y ni lo asumen y ni nos dicen cuándo nos van a pagar”, señaló. En su caso le adeudan tres quincenas, pero está pendiente también el pago de sus aguinaldos.

Los docentes lamentaron que no han visto retribución por sus trabajos, además de que estamos en fechas en que se requiere hacer gastos. Dijeron que el FONE concluye sus actividades administrativas el 15 de diciembre, por lo que temen que se vayan de vacaciones sin pagarles y les resuelvan hasta el próximo año.