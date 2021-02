Por el placer de ayudar

Ciudad Juárez— Los hermanos Abelardo y Raquel Quijano estuvieron en la sala de espera de un hospital cuando perdieron a sus padres, ahí vieron la dificultad que enfrentaban algunas personas que también tenían parientes internados, especialmente para comprar alimentos, por lo que surgió la idea de ayudarles con un burrito y un refresco o jugo.

Así estuvieron regalando comida durante varios meses; cada 15 días recorrían varios nosocomios donde sabían había gente esperando noticias de algún paciente.

La satisfacción de ayudar los llevó a crear junto con amigos la asociación Unidad, Servicio, Ayuda, y ahora además de regalar el burrito y la bebida, donan víveres, ropa y medicamentos.

Su labor altruista ha alcanzado al comedor infantil Lyn, situado en la colonia Lucio Cabañas, lugar al que llevan alimento para 140 niños, a quienes también se les apoya con vestimenta y calzado.

“Estos pequeños son hijos de personas que no tienen trabajo, o que lo tienen pero no ganan lo suficiente para el sustento de la familia, por eso procuramos no fallar y dar esa ayuda con alimentos; lo hacemos desde marzo del año pasado”, comentó Abelardo.

Otra tarea que llevan a cabo los integrantes de esta asociación es la recolección de equipo tecnológico para niños de escasos recursos; con frecuencia organizan campañas para reunir computadoras, tabletas y otros accesorios que la gente ya no utiliza pero que aún sirven.

Quienes quieran unirse a esta labor y donar un equipo, pueden llevarlos al restaurante “Al Chile”, que se encuentra en el centro comercial Plaza Nogales, situado en la esquina de avenida Plutarco Elías Calles y la calle 21 de Marzo, negocio en donde les ayudan como centro de acopio para estos aparatos que luego entregan a niños y adolescentes que están estudiando.

Aparte de esto, alimentan a los animales que en su trayecto encuentran en las calles y les buscan resguardo, ya sea en las asociaciones que los protegen o con vecinos de la zona donde los encuentran, pues afirman que ayudar a perros y gatos abandonados es también una labor por la comunidad.

lcano@redaccion.diario.com.mx