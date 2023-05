Por décima ocasión, borrarán la frontera que los separa

Más de 100 familias migrantes podrán reencontrarse en la frontera el próximo sábado como parte del evento Hugs Not Walls, o Abrazos No Muros, organizado por la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR, por sus siglas en inglés) y Reform Immigration for Texas Alliance (RITA), en coordinación con otras organizaciones locales y agencias federales de inmigración en la frontera con México.

“El evento histórico Hugs Not Walls regresará en la región de El Paso-Juárez, para permitir que los niños y las familias destrozadas por las crueles políticas migratorias y fronterizas se reúnan físicamente y se abracen durante unos emotivos minutos después de años de separación”, informó BNHR.

Por décima ocasión, la frontera se borrará de manera simbólica cuando cientos de personas migrantes que viven en EU sin la documentación que les permita regresar a su lugar de origen puedan abrazar a sus familiares justo en los límites de ambos países, durante tres minutos.

“A medida que las comunidades fronterizas en todo el estado de Texas continúan siendo objeto de una militarización, demonización y odio sin precedentes, el BNHR continuará brindando un faro de esperanza a las millones de familias que han sido separadas a la fuerza por nuestro sistema de inmigración roto e inhumano”, señaló su director ejecutivo, Fernando García.

Por pimera vez

Abrazos No Muros se llevó a cabo por primera vez el 10 de agosto del 2016 a causa de la separación de familias, a consecuencia de un sistema migratorio de Estados Unidos.

“Hugs Not Walls brinda la oportunidad tan esperada para que los niños, las madres, los padres, los hermanos, las hermanas, las tías y los tíos se vean, se toquen y se abracen durante unos preciosos minutos, ¡muchos por primera vez en años! El BNHR no dejará de aprovechar esta oportunidad para garantizar que estos minutos de esperanza y felicidad se conviertan en una oportunidad permanente para millones de familias en todo el país”, apuntó García.

Dijo que Abrazos No Muros o Hugs Not Walls es un recordatorio de que las soluciones alternativas, humanas y justas están a la vuelta de la esquina, indicó.

La novena edición se llevó a cabo el 15 de octubre de 2022 a la altura del bulevar Villarreal Torres, cuando fueron colocadas tarimas de madera sobre el río Bravo para que los migrantes que tenían años sin ver a sus familias pudieran estar cerca de ellas y fundirse en un abrazo.

Hasta ayer no se daba a conocer la ubicación exacta donde se realizará esta décima edición.