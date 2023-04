Poquita porque es ‘casi’ bendita

Ciudad Juárez.— El último día que llegó una pipa de agua a la casa de Claudia Reyes fue el Jueves Santo, recordó al ser entrevistada en las calles Del Progreso y De las Alturas, del Kilómetro 27, en donde un grupo de 12 vecinos pidió que llegue la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) para que les resuelva el problema lo antes posible.

Algunos vecinos mencionaron que tienen casi tres semanas sin el abastecimiento y deben reciclar el agua para realizar las labores domésticas.

PUBLICIDAD

Reyes contó que en su hogar residen 12 personas, entre ellas seis niños, por ese motivo no pueden estar sin el líquido. Agregó que en la zona también pasan pipas ajenas a la JMAS que venden el agua, pero son las que pasan para llevar a los ranchos.

“Paré a cuatro pipas en los últimos días de esas que venden, pero ya casi no traían, sólo me quiso dejar cuatro tambos, estamos desesperados, la última vez que me vinieron a surtir fue el jueves de Semana Santa”, dijo la entrevistada.

Los entrevistados dijeron que deben caminar hasta más de un kilómetro para llegar a un centro comunitario cercano, donde les permiten llenar algunos recipientes. Algunos tuvieron que gastar 80 pesos en un Uber para llegar al lugar, sin embargo, tampoco encontraron agua.

Para realizar las labores domésticas deben reciclar el agua, y para el consumo compran de dos a tres garrafones diarios de 20 litros.

Verónica Miranda es otra residente del sector que tiene los bidones vacíos, pero como ella, dijo que hay otros vecinos de las calles De la Nube y Del Aire que están en la misma situación.

“Nada más pasan pero aquí no dejan, sólo para los de allá del Kilómetro 30, no hay agua en la calle Del Aire, de la Nube, y nosotros de la Progreso nadie tenemos”, mencionó Miranda.

En el hogar de Yolanda Martínez son siete personas que deben bañarse y beber de cinco garrafones de 20 litros que compra a diario por 45 pesos.

“Nos dejan el agua cuando quieren, pero igual se está reciclando, lavamos y la usamos para las plantas, y para el baño, gastamos mucho, lo que queremos es que venga la Junta, que no nos abandonen y más con esos calores”, manifestó Martínez.

A través de la vocería de la Junta de Agua se informó que la semana pasada se llevó a los Kilómetros, aproximadamente, 19 millones de litros de agua; además, dijo que las pipas pasan cada tercer día.

“Cuando pasan las pipas, si no encuentran tinacos a la mano, no dejan. Entonces, la gente tiene que dejarlos cerca de la calle por donde pasa la pipa, dentro de la propiedad, pero de manera que puedan tener acceso”, dijo Daniel Valles, vocero de la JMAS.

Durante el recorrido que hizo El Diario en ese sector se pudo constatar que la mayoría de los vecinos tienen los contenedores y tambos en sus propiedades, pero orientados a la calle.

Por su parte, José Mendoza, jefe de distribución de agua en pipas, dijo que con la entrada del calor las familias consumen más agua, y que algunas de las quejas que se atienden son de personas que riegan las plantas con agua potable.

“La problemática es porque ya se vino el calor y se amerita más agua, y la problemática principal es por la cantidad de personas que viven en el domicilio, estamos atendiendo varias llamadas, muchas cuentan con árbol y jardinería, eso es lo que encontré al atender ese llamado; estamos tratando de ayudar, lo que podemos hacer es checar con los de agua tratada para apoyar a las personas”, expuso Mendoza.

Agregó que en dos semanas recibió 15 reportes de personas en esa zona, que fueron ya verificados por un supervisor, que también comprueba si el uso que se le da al agua es para actividades domésticas.

Mendoza dijo que el tope de agua por familia es de mil 500 a 2 mil litros que se distribuyen para alrededor de 6 mil familias que viven del Kilómetro 27 hasta el 33, en las que se incluyen a la colonia Pedregal de San Isidro y una parte de la colonia Anapra, servicios que también son para escuelas.

Para reportar la falta de suministro de pipas puede llamar al teléfono (614) 252-0696.

(614) 252-0696 Número para reportar la falta de suministro de pipas