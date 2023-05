Ponen la basura (reciclable) en su lugar

Ciudad Juárez.- Con la “Primera Cruzada por el Reciclaje” el Municipio busca concientizar a la población para que le dé una disposición adecuada a la basura que se acumula en su casa.

Lucy Vázquez, de la colonia Lucio Cabañas, llegó con varias bolsas que contenían plástico, papel, pilas, focos, cartón y neumáticos, pues dijo que se debe aprovechar para que la basura tenga un destino final adecuado.

“Regularmente estoy al pendiente con todo lo que acumulamos mi familia y yo, venimos a dejarlos porque muchos artículos desafortunadamente no sabemos a dónde ir a llevarlos y por eso aprovechamos este tipo de eventos”, dijo la entrevistada.

En la cruzada se recibirá basura electrónica, aceites de motor y cocina, medicamentos caducos, llantas, solventes, esmaltes, cartón, papel, plástico, aluminio, vidrio, focos fluorescentes, tiliches, entre otros, informó César René Díaz Gutiérrez, titular de la Dirección de Ecología.

“Es muy importante disponer de manera correcta de la basura, más ahorita que tenemos que la calidad del aire está algo preocupante, la traemos arriba de los 150 Imecas (Índice Metropolitano de la Calidad del Aire), la última medición del monitor, pero también es importante disponer de basura que también es un contaminante que va generando situaciones en las casas aun cuando la gente no lo vea así”, expuso el titular de la dependencia.

El funcionario también mencionó que falta cultura del reciclaje en la población juarense, pero en la actualidad los jóvenes son quienes están impulsando esta nueva forma de disponer de los desechos que se generan en el hogar.

“Desgraciadamente poca, sin embargo, creo que las nuevas generaciones traen este chip, jóvenes de 15 años hacia abajo ya traen más esa idea del reciclaje, los que somos más contemporáneos todavía no sabíamos de esa situación, a lo mejor sabíamos lo que era el orgánico e inorgánico, pero nunca habíamos pensado en la basura electrónica y el peligro que pueden ser los celulares”, dijo el funcionario.

Dijo que son ocho empresas especializadas las que participan para darle el destino final adecuado a los desechos que se lleven. Lo único que no se recibirá será basura común y material considerado radiactivo como el mercurio.

El titular detalló que cada año se juntan aproximadamente 30 toneladas de basura electrónica y 10 toneladas de aceite, por lo que espera que este fin de semana se recauden más materiales.

Agregó que la Dirección de Limpia estará acudiendo a varias calles de esa área con unidades para el destilichadero, y que la Dirección de Parques y Jardines donó 100 fresnos para regalar a la población.

“Falta mucha cultura del reciclaje, me fijo que producimos demasiada basura y mucha gente nos enojamos porque PASA no pasa, y no es necesario que pase seguido para que nosotros podamos reciclar todo, con una vez por semana es suficiente, si superamos separar este tipo de deshechos y traerlos a este tipo de eventos no tendríamos tanta basura”, expresó Lucy Vázquez, mientras bajaba las bolsas de materiales.

La cruzada continuará este sábado de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y el domingo de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en las instalaciones del centro comercial Plaza Sendero.

