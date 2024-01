Ponen en riesgo a peatones

Ciudad Juárez.- Sobre la avenida Tecnológico #1675, en sentido de norte a sur, a la altura del cruce con la calle Pedro Rosales de León, no hay banqueta o una acera con espacio considerable que pueda utilizar el peatón, por lo que quienes tienen la necesidad de transitar por esa zona, deben caminar sobre la orilla de la avenida para lograr llegar a su destino.

Alejandra Martínez, quien utiliza la ruta Poniente Sur para dirigirse a su trabajo, comentó que tiene que caminar con precaución para no ser embestida por un automóvil.

“A diario tomo el camión en este lugar y la verdad uno tiene que hacer maromas para no caerse porque un paso en falso y hasta un carro me puede atropellar porque pasan muy cerca de lo que se supone que debe ser una banqueta”, mencionó Martínez.

Sobre la avenida se está llevando a cabo un proyecto comercial a cargo de la compañía AP Arquitecto, obra que también contribuye a la obstrucción del paso peatonal, lo que ha causado molestias en los usuarios.

En una dimensión no mayor a medio metro, las personas tienen que esquivar también postes y grietas, lo que implica que tienen que esperar a que pasen los vehículos para salirse del camino y así continuar con su trayecto.

“A mí me da mucho miedo tener que venir hasta acá a tomar la ruta, pero no hay opción de igual manera porque para llegar a la parada de camión tengo que caminar por aquí, a veces hasta siento que me pueden hasta agarrar mi pie con una llanta”, dijo Martínez asustada.

Ante esta situación, Arlin Vargas, vocera de Seguridad Vial, comentó que a través del programa Agente Ciudadano les han hecho llegar ese tipo de quejas.

“Las canalizamos al distrito que corresponde y posterior, un agente acude a poner la infracción correspondiente, en estos casos, se hace llegar la inconformidad por medio de Atención Ciudadana para realizar el debido procedimiento”, mencionó Vargas.

En lo que fue el 2023, la dependencia registró cuatro mil 744 infracciones hacia personas que se estacionaban en vías reservadas para peatones y que impedían el libre tránsito.

La situación se canalizó con el vocero de Obras Públicas, pero al cierre de edición no se obtuvo respuesta.