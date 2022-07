‘Pone’ color a la frontera

Ciudad Juárez.— Jonathan Vizcarra es un muralista juarense que durante ocho años se ha dedicado a plasmar su arte en diferentes espacios de esta frontera y que durante ocho meses se encargó de darle color a los puntos principales del bulevar Bernardo Norzagaray.

Su trabajo forma parte de la ‘Cruzada en mi Casa’, que se llevará a cabo el sábado 13 de agosto, en donde el artista, acompañado del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, inaugurará los ocho murales que realizó en dicho sector de la ciudad, en donde también se le dio color a más de mil viviendas, se informó.

Jonathan dijo que la creación de cada mural le tomó aproximadamente un mes, y que en ellos plasmó diversas temáticas mexicanas y con colores vibrantes.

“Ya tengo ocho murales, cada uno me ha tomado un mes realizarlo, son trabajos en este caso que se pedía fueran proyectos coloridos, alegres y mexicanos y en base a eso se plantearon; se han hecho pájaros, colibríes, muñecas mexicanas, todo con fondos muy llamativos”, expresó el muralista.

La “Cruzada en mi Casa” es un trabajo del Municipio de Ciudad Juárez en conjunto con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), y fue gracias a este vínculo que fue invitado a participar en el proyecto que tiene como punto central pintar las fachadas de los hogares.

“El proyecto principal es pintar casas y por parte de la UACJ conocieron mi trabajo y me hablaron para pintar ciertos puntos, un plus para el proyecto. Para mí ha sido un orgullo que la instancia municipal y el presidente municipal se fijaran en un artista local para este proyecto y para mí fue un orgullo que me invitaran”, fueron las palabras del artista juarense.

Indicó que desde hace ocho años se ha dedicado a la creación de murales, y aunque es una profesión que requiere de mucha preparación, sacrificios y trabajo diario, ha podido encontrar las oportunidades que hoy en día le han permitido ser parte de este importante proyecto para la comunidad juarense.

“Soy muralista desde hace ocho años, me dedico de tiempo completo a los murales en casas y negocios; hace cuatro años empecé a hacer donaciones a la ciudad y así se fue dando a conocer un poco más mi trabajo hasta que nos pudieron invitar a un proyecto tan importante como éste, pero sí han sido años de trabajo”, compartió Jonathan.