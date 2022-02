Pondrán reglamento a colores del Municipio

Ciudad Juárez.— La comisión de Gobernación aprobó ayer el anteproyecto de Reglamento Para la Utilización de Colores e Imagen Institucional del Municipio de Juárez, que será sometido a votación en la próxima sesión de Cabildo.

La propuesta busca evitar que se realicen gastos innecesarios en el cambio de imagen cada vez que finaliza un período de Gobierno e inicia una nueva administración municipal, se informó.

El reglamento establece una imagen institucional, que es el escudo oficial que utiliza el Municipio de Juárez desde 1947, explicó el regidor el coordinador de la cartera, Antonio Domínguez Alderete.

“Los principales conceptos que cuidamos son los que buscan no derrochar el presupuesto público en imagen del Municipio, que no lo haga la actual administración y que no lleguen otras a cambiarla. Que también se cuide que no se usen los colores vinculados a partidos políticos, que no se hagan propaganda personal los presidentes municipales, figuras o funcionarios públicos”, añadió.

Domínguez Alderete indicó que los recursos públicos que se han utilizado en imagen por otras administraciones municipales, en lo subsecuente, se destinarán para atender la ciudad y a sus habitantes.

“Buscamos que el presupuesto público utilizado en estos conceptos se pueda usar mejor en infraestructura vial, pintura, programas sociales, que se pueda invertir en la gente y la ciudad. Busca también una imagen austera e institucional”, agregó.

El dictamen de la comisión será presentado en la sesión de Cabildo próxima para su análisis, discusión y votación.