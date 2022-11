Pondrán lupa a traileros; la cuota será voluntaria

Ciudad Juárez.— El Ayuntamiento aplicará el Reglamento de Tránsito de Rutas de Carga para el Municipio de Juárez, el cual establece las vialidades por las que el transporte debe transitar por la ciudad, afirmó el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar.

Dijo que se reunirán con los transportistas y con el coordinador de Seguridad Vial para revisar este asunto.

“El objetivo de este tema es cuidar nuestras vialidades que son muy perjudicadas por el tema de transporte de carga y esa voluntad sigue firme; si el mecanismo es usar el reglamento, pues hay que usar el reglamento”, declaró ayer, luego de que el Ayuntamiento aprobó que la cuota anual de hasta 5 mil pesos para los transportistas sea voluntaria.

En la sesión de Cabildo el regidor Jorge Gutiérrez Casas afirmó que se debe retomar el reglamento que ya existe porque “se debe evitar el abuso por parte de este tipo de transporte”.

El alcalde explicó que se decidió suspender el cobro anual para el transporte de carga para evitar golpeteo a la administración municipal.

“Es decir, si lastiman tanto las calles tenemos que buscar la manera de que contribuyan, eso es un tema importante, pero igual no vamos a estar dando pretextos para que nos estén golpeando”, añadió. La decisión se tomó este lunes, tras una protesta en la caseta de Sacramento, en la ciudad de Chihuahua, por la cuota de 5 mil pesos que el Municipio de Juárez pretendía cobrar anualmente a los transportistas.

“La asociación que se manifestó no la conozco y no sé si tienen presencia en Juárez, yo insisto que fue un tema más bien político para desgastar a la administración, no quisimos caer en ese juego y rápidamente tomamos esta decisión”, declaró ayer el alcalde al final de la sesión extraordinaria de Cabildo en la que se modificó el artículo 76 de la Ley de Ingresos 2023 para que la cuota sea voluntaria.

Pérez Cuéllar mencionó que el cobro que se iba a hacer al transporte de carga por transitar por la ciudad era significativo.

“Es simplemente el tema de una realidad que vivimos, el transporte de carga lastima mucho a nuestras calles y algo tenemos que hacer, sin embargo no vamos a estarles dando pretextos para que nos estén golpeando y menos allá en la ciudad de Chihuahua, ¿qué tiene que ver la caseta de Sacramento con Ciudad Juárez?”, anotó.

Añadió que esta situación debe poner muy alerta a la administración municipal.

“Nos tendrá que poner muy atentos a partir de enero para cuidar cada cosa que hagamos y que digamos porque yo creo que se está adelantando el 2024, yo así lo veo”, subrayó.

El Reglamento de Tránsito de Rutas de Carga describe las vialidades autorizadas para este tipo de automotores, las cuales están divididas en rutas de carga definitivas y transitorias.

El estatuto se aprobó por el Ayuntamiento el 8 de marzo del 2001, debido al crecimiento acelerado de la ciudad y concretamente de la industria maquiladora.

“Ha generado asimismo un crecimiento intenso en el tránsito de vehículos de carga, que prácticamente circulan sin restricción alguna por las calles de la ciudad, las cuales en su gran mayoría no están diseñadas geométrica ni estructuralmente acorde a las dimensiones y peso de estas unidades”, indica el Reglamento publicado en el Periódico Oficial del Estado el 25 de octubre del 2003.

Aumentan Ley de Ingresos 2023

En la sesión extraordinaria de este miércoles se modificó la Ley de Ingresos para el 2023 también por el monto que se espera captar, ya que se amplió por 596 millones de pesos, debido al incremento de participaciones estatales y federales. De modo que de 7 mil 479 millones de pesos, se aprobaron 8 mil 75 millones de pesos que el Municipio espera captar del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023.

La regidora Ana Carmen Estrada García, coordinadora de la comisión de Hacienda, explicó que originalmente el anteproyecto aprobado por el Cabildo y enviado al Congreso del Estado se estableció en 7 mil 479 millones de pesos, pero se modificó tras la notificación oficial de que las participaciones se incrementarían.