Policías sufren secuelas de un trabajo peligroso

Ciudad Juárez.— Durante sus funciones de vigilancia en la ciudad, Ana, policía municipal, se vio envuelta en una balacera en la avenida Juárez, que cobró la vida de un taxista y ella quedó con su brazo derecho inmovilizado, situación que vive hasta ahora.

Así como ella, otros 20 elementos se encuentran incapacitados por lesiones que sufrieron durante el cumplimiento de su deber.

Ana, nombre ficticio, tenía dos años en la corporación cuando en el 2008 sufrió ese ataque que le cambió la vida, ya que desde entonces no ha vuelto a sus funciones y está imposibilitada para realizar otro trabajo.

Ella recibió varios impactos de bala en todo el brazo derecho, en el pecho y uno en la espalda que no alcanzó a entrar.

Las lesiones la dejaron prácticamente sin el brazo, pues del hombro al codo tiene una prótesis.

“Sí muevo la mano para las cosas que necesito en la casa, pero me duele mucho mi brazo, tengo limitado mi brazo… me quedó más pequeño, perdí mi húmero y me pusieron un clavo intramedular”, explicó la mujer de 46 años.

Ana, quien era policía ciclista, recordó que el día que recibió los balazos ella y su compañero estaban en la avenida Juárez, entregando a su jefe las hojas que firman los negocios, para comprobar que sí hay vigilancia de la Policía.

“Nos atacaron en la avenida Juárez y Azucenas, estábamos patrullando en la ciclista y de repente se acercaron y empezaron a dispararnos, nos paramos en la esquina porque mi jefe nos estaba pidiendo la hoja que llevamos a los negocios para que nos las firmen; le estábamos entregando las hojas y de repente llegaron y nos empezaron a atacar a él y a nosotros… a mí y a otro compañero”, refirió.

Dijo que en esa agresión murió un taxista y un civil también resultó lesionado.

“Sí me cambió la vida en todos los sentidos, imagínese tener que atender a un niño de dos años con unos fierros en la mano, psicológicamente muy mal. Mi hijo tiene problemas de estrés, como que de alguna manera lo contagié”, mencionó.

Contó que ingresó a la Policía Municipal porque vio ahí la oportunidad de tener un sustento económico para ella y su hijo, ya que es madre soltera.

“Es una carrera muy bonita la verdad, si se hace como se supone que se debe de hacer, hay muchos muy buenos policías que hacen su deber correctamente”, mencionó.

El vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Adrián Sánchez, dijo que desafortunadamente la corporación no cuenta con la labor de los elementos incapacitados, pero es porque deben atender su salud.

Por el Día Internacional del Policía, que se celebró el 2 de enero, los elementos en activo e incapacitados recibieron un bono de 10 mil pesos, afirmó Sánchez.

El estímulo fue para 3 mil 587 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y Seguridad Vial.

La celebración del Día Internacional del Policía se llevó a cabo el domingo pasado en las instalaciones de la Academia Municipal y comenzó con una misa celebrada por el sacerdote Salvador Magallanes, de la parroquia San Judas Tadeo.

