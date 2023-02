Podrían obtener firmas contra Plataforma Centinela con estructura oficial

Ciudad Juárez.— Promoventes del plebiscito de la Plataforma Centinela podrían apoyarse de la estructura de Morena en el estado, incluso de la red de Servidores de la Nación de la Secretaría del Bienestar para participar en la obtención de firmas para avalar el ejercicio participativo.

“Sinceramente no creo que haya ningún problema, mientras estén fuera de sus horarios de trabajo. Tenemos derechos políticos y no por trabajar en el Gobierno se pierden. Participar en una consulta ciudadana para este tipo de cosas ya sea firmando o recabando firmas me parece que no violenta ninguna norma”, consideró el delegado federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa.

PUBLICIDAD

Al ser cuestionado, el líder de la fracción parlamentaria de Morena en el legislativo local y principal promovente de la consulta, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, adelantó que la invitación para participar en la reunión de firmas incluirá al mismo partido en municipios del estado.

“Que lo decida Morena, nosotros haremos la invitación y si deciden participar, bienvenidos. Los servidores, en sus ratos libres, ellos decidirán, no están prohibidos, es un derecho fundamental”, comentó.

En caso de aprobarse, arrancará un plazo de hasta 90 días para que los promoventes reúnan 14 mil 500 firmas para lograr la continuación del proceso.

Actualmente el órgano electoral se encuentra en etapa de revisión de prevenciones. Una vez que concluya el análisis, deberá pronunciarse a favor o en contra de la solicitud de proceso.

Luego se tendría que atender el tema presupuestal. La implementación de un mecanismo de participación ciudadana es complejo, se tiene que contemplar la instalación de mesas en todo el estado, capacitar funcionarios, imprimir boletas, ver toda la cuestión logística en caso de proceder y su ejecución en temas monetarios, dijo el delegado.

Si el recurso procede, se solicita al Gobierno del Estado y el Congreso, con mayoría panista, tendría que aprobarlo.

De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, en su artículo 40, el plebiscito es un instrumento de participación política mediante el cual se someten a consideración de la ciudadanía los actos o decisiones materialmente administrativos del Poder Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos.