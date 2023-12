Podrán ser regularizados otros 80 mil ‘chuecos’

En el estado hay alrededor de 80 mil vehículos de procedencia asiática susceptibles a ser regularizados por el decreto federal, que fue ampliado hasta el 31 de marzo próximo, estimaron autoridades encargadas del operativo.

“El padrón vehicular de letra son un aproximado de 150 mil vehículos, pero no todos cumplen los requisitos. Es necesario que sólo sean títulos limpios, no entran ‘salvage’, por piezas o destrucción, ni ‘bill of sale’ o cartas notariadas”, dijo Manuel Alejandro Holguín, director de Registro Público Vehicular (Repuve) por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

De acuerdo con el funcionario, de esa cifra solamente 80 mil podrían cubrir los requisitos para ser regularizados a través del esquema considerado por el decreto federal en el estado.

En tanto, solamente durante diciembre se han regularizado 16 mil 550 vehículos con el programa federal en el estado y 3 mil 849 unidades en esta frontera, agregó. El acumulado a nivel estatal por todo el 2022 y lo que va del 2023 es de 352 mil automotores de procedencia extranjera regularizados en Chihuahua.

Holguín apuntó que la afluencia de propietarios de este tipo de vehículos se incrementó durante diciembre, ante la expectativa por el cierre del programa este fin de semana.

“Ahorita se tiene un aumento en todos los módulos del estado, está al alza este tema por el cierre, pero ahora que se alargó ya están más tranquilos. Si lo hablamos en volumen de citas, antes se recibían en módulos de 10 a 15 trámites y ahorita están saliendo casi 50”, dijo.

Añadió que los módulos permanecerán cerrados este primero de enero por tratarse de un día de asueto, volviendo a su operación normal el martes 2 de enero.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer la extensión del programa de regularización de autos ‘chuecos’ hasta marzo en 16 estados del país.

Según el mandatario federal, su administración ha regularizado más de 1.9 millones de vehículos de procedencia extranjera.

“Se otorgó certeza jurídica y protección al patrimonio de la ciudadanía y contribuyó a garantizar la seguridad pública, al contar con los medios para identificar a los propietarios de dichos vehículos para evitar que éstos se ocupen en la comisión de actos ilícitos”, argumentó.

El decreto establece que el programa ha logrado recaudar más de 4 mil 700 millones de pesos, destinados a realizar obras en esos estados.

