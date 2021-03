‘Población no hizo caso de utilizar cubrebocas’

Archivo / El Diario

Ciudad Juárez— El alcalde en funciones, Carlos Ponce Torres, indicó que en los recorridos de trabajo que ha realizado en la ciudad ha observado a mucha gente sin cubrebocas, por lo que prevé que de naranja estamos por pasar a semáforo epidemiológico de color rojo.

“Si en un momento dado se regresa al código rojo no culpen a las autoridades, la culpa es de la población que no hizo caso de utilizar cubrebocas”, mencionó.

Ponce dijo que el Municipio está esperando las indicaciones de la Secretaría de Salud del Estado sobre el color del semáforo, y por lo pronto la autoridad local insistirá en que los ciudadanos usen la mascarilla para protegerse del Covid-19.

“Ahorita andamos haciendo incluso una campaña en los recorridos de estar regalando cubrebocas, no te imaginas la cantidad de gente que no trae cubrebocas, es una indolencia tremenda, el próximo recorrido que haga voy a invitar al delegado de la Secretaría de Salud para que vea la cantidad de gente a la que no le importa usarlo”, declaró ayer el alcalde.

Dijo que debido a esta situación es probable que el semáforo se regrese al color rojo.

“Por lo que estoy viendo estamos a punto de regresar al rojo, puede haber más contagios, el asintomático es el más peligroso, empieza a contagiar a otros, y el que contagió se vuelve en un trasmisor, se hace la cadena uno tras otro”, explicó.

Aseguró que agentes municipales seguirán entregando cubrebocas en el Centro de la ciudad, y la Dirección de Regulación Comercial retirará los permisos a los ambulantes o vendedores que sean reincidentes en no usar mascarilla.

“En el Municipio seguimos operando normalmente y concientizando a la gente con educación y con cortesía, pero sí ponernos un poco enérgicos porque la gente no está entendiendo”, añadió Ponce Torres.

acastanon@redaccion.diario.com.mx