Plasman esencia de la ciudad en murales

Ciudad Juárez.- Mario Tovar trabajó ocho horas diarias durante una semana en su mural Ciudad Juárez ‘Cuerno de la Abundancia’, en donde plasmó a un pachuco, los camiones de transporte público y la industria maquiladora, un referente de lo que se vive de manera cotidiana en esta frontera.

“Representa a una ciudad llena de bondades en medio del desierto, es un cuerno dorado en medio de un desierto nocturno donde brotan diferentes elementos como ídolos, personajes de la vida común, que le dan identidad a Juárez y que nos hacen diferentes”, dijo Tovar.

PUBLICIDAD

El artista ganó el primer lugar del concurso Orgullo Juárez, Arte Urbano 2023, organizado por el Museo de las Identidades Juarenses (MIJ), en colaboración con la Fundación Grupo Imperial.

Mario tiene una licenciatura en Informática, y también estudió con el profesor Guadalupe Díaz Nieto, un escultor reconocido en esta ciudad.

“Estos espacios son muy importantes, para el artista es una manera de comunicarse, de acercar el arte a la gente que no tiene la oportunidad de ir a los museos, o simplemente no hay una propuesta atractiva, entonces, puede ver el arte en la calle, y para los jóvenes me parece importante porque le puede surgir una inquietud de despertar la curiosidad de dedicarse a esto, y también a alejarlos de otras cosas no muy productivas”, expuso el muralista.

En total se recibieron 19 bocetos, de los cuales resultaron tres ganadores con premios de 30 mil pesos para el primer lugar, 20 mil para el segundo y 10 mil para el tercero.

Ana Fierro, directora ejecutiva de la Fundación Grupo Imperial, dijo que a través de su programa AíDA promueven el arte y la cultura.

“Buscamos a través de uno de nuestro programa AíDA promover el arte y la cultura en nuestra ciudad, acercar este tipo de eventos y de manifestaciones culturales a la mayor parte de la población juarense, y este es un evento que busca precisamente, eso será una venta para nuestros artistas juarenses urbanos que están aquí”, dijo la directora.

Cristhian Diego Diego, director del museo, agradeció al grupo de empresas que apoyó la convocatoria.

“Mi agradecimiento por este tipo de convocatoria que no dejan de hacer el trabajo de los artistas, sabemos muy bien que la cultura tanto en nuestra ciudad como en esta zona fronteriza es sumamente importante”, dijo el director del museo.

En la plaza, donde se plasmaron las obras, habrá en total 14 murales, dos de ellos para los participantes de la convocatoria que se abrió para los colaboradores de Grupo Imperial. La Plaza Mural 8016, está ubicada en la intersección del bulevar Manuel Gómez Morín y calle Faraday. Próximamente se anunciará su apertura.