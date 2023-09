Plasman en los lienzos identidad y emociones

Ciudad Juárez.- “Somos más que museos andantes”, fue la denuncia social con la que mujeres mazahuas que forman parte de la comunidad fronteriza mostraron ayer las obras que realizaron en el taller Plasmando mi Identidad, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas.

Guiadas por la promotora cultural mixteca Fabiola Vázquez Tobón, en el taller organizado por el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), durante tres semanas seis niñas, adolescentes y mujeres adultas, entre 7 y 50 años de edad, compartieron sus dolencias como mujeres indígenas, para luego plasmar su identidad en acrílico sobre lienzo.

PUBLICIDAD

“Estas pinturas hablan de nuestro sentir, de nuestras emociones; fueron semanas intensas de platicar y hablar de esto que sentimos, de quiénes somos, de dónde venimos y de quiénes seguimos siendo. Hemos sufrido mucho al llegar a esta ciudad, muchas hemos sido maltratadas, humilladas, hemos sufrido discriminación y violencia. Por ser indígenas y ser mazahuas sufrimos de maltratos, abusos”, compartió Rosa Ramírez Martínez.

“Yepé ro mimí (renacer)”, fue el título que eligió para su obra de arte, en la cual plasmó a una mujer desnuda con alas y flores, parada frente a las montañas, como signo de que ha aprendido a volar pese a las adversidades que ha enfrentado en su vida.

Daniela Ramírez, de 25 años de edad, y su hija Camila, de 7, también participaron en el taller, en el que la madre denunció que existe un etnocidio en la frontera, debido a la discriminación por parte de la comunidad a quienes utilizan una vestimenta tradicional e incluso a quienes saben que pertenecen a un grupo originario.

“Yo no me visto como se visten ellas, porque en la escuela ya me discriminaban por el hecho de ser mazahua. Estamos perdiendo la cultura por la discriminación, no hablamos la lengua materna y perdí la cultura por lo mismo de que aquí en la ciudad, no nos sirve de mucho ser indígenas”, externó.

Por ello, Daniela pintó en un cuadro a una mujer acostada de la que brotan rosas, bajo la lluvia, el sol y el arcoíris, y en otro a una mujer parada frente a los edificios de una ciudad, con la ropa tradicional mazahua tirada junto a la basura; mientas que su hija Camila pintó una mariposa y una niña jugando junto a la ventana, pensando en comida, dulces, juguetes y cuadernos.

Sofía, de 13 años, compartió que fue discriminada por su mejor amiga, cuando ésta se enteró que era de origen mazahua. Y aunque ella no utiliza su vestimenta tradicional, se siente orgullosa de la gastronomía y las artesanías que realizan su mamá y su abuela.

Su mamá, Angélica, también participó en el taller en el que se autopintó con una capa tradicional de las que ella misma borda y una canasta de dulces, ya que se dedica a venderlos en la ciudad.

“Mi cuadro trata de que mi identidad no muere porque yo sigo bordando, sigo haciendo las cosas que hacían nuestros antepasados”, compartió la madre de tres hijos, entre ellos un universitario.

Ella también pintó a una mujer con alas, “porque venimos de ser maltratadas desde que éramos niñas hasta hoy en día, que hemos sido maltratadas como indígenas que somos. Las alas significan que queremos seguir volando… queremos rescatar nuestra lengua, nuestras culturas”.

Lourdes Teresa Gutiérrez plasmó a una mujer con la ropa tradicional mazahua con el título “Mi identidad”, dentro del taller que aseguró que le ayudó a decir y pintar lo que sentía, como el rostro de una mujer floreciendo.

Hoy en Ciudad Juárez mujeres de 12 grupos originarios, entre los que se encuentran el rarámuri, el mixteca, el mazahua, el otomí, el zapoteca, el purépecha, el chinanteca y el náhuatl, conmemorarán el Día Internacional de las Mujeres Indígenas.

“Así como mencionaron, todavía existe la discriminación en instituciones educativas y en algunas dependencias de Gobierno, pueda que incluso entre nosotros mismos, porque algunos ya tienen un puesto en dependencias y algunas ya tienen la manera de pensar como un ‘chabochi’, ya no somos tan empáticas con nuestra gente”, compartió Rosalinda Guadalajara Reyes, líder de la comunidad rarámuri.

La habitante de la colonia Tarahumara destacó la importancia de que la comunidad sea empática con los habitantes de los pueblos originarios y los invitó a participar hoy en el foro La Voz de las Mujeres Indígenas: avances y retos en políticas públicas, de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en el IMM.

hmartinez@redaccion.diario.com.mx