Plasman en lienzos sus desgarradoras historias

Ciudad Juárez.- La violencia de género es una de las causas de la migración, por lo que a través del arte-terapia, mujeres y personas de la comunidad LGBT+ que fueron víctimas en sus lugares de origen, en su trayecto o en esta frontera, son apoyadas en los albergues de Ciudad Juárez por la organización HIAS México ( Sociedad de Ayuda al Inmigrante Hebreo).

Como parte de los 16 días de activismo contra la violencia de género, que comenzaron el 25 de noviembre (Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres) y que continuarán hasta el 10 de diciembre (Día de los Derechos Humanos), un grupo de migrantes de tres albergues de la ciudad inauguró la exposición “Autorretratos de un trayecto” en las instalaciones del Consejo Estatal de Población (Coespo).

Se trata de un proyecto de esgrafiado en el cual trabajaron con sus emociones cerca de 30 personas, plasmando sus vivencias con colores, y quienes quisieron hacerlo compartieron sus obras y acudieron a la inauguración de la exposición, informó la psicóloga Carolina Hernández.

La activista explicó que el proyecto es parte de una actividad dentro del Programa de Prevención y Respuesta a la Violencia basada en México, de HIAS México, que se llevó a cabo en los albergues El Buen Samaritano, Casa Eudes y el Centro Integrador para Migrantes Leona Vicario.

Audelina, de 36 años de edad, fue una de las mujeres apoyadas por el personal de la organización internacional. Ella pintó un barco, el mismo que comenzó a plasmar en todas partes desde que comenzó a ser víctima de violencia familiar en Centroamérica, ya que lo vio como un símbolo de escape y las olas son parte de lo que quería dejar atrás, narró.

El cuadro “fue algo que no me imaginaba cómo iba a salir. Saqué todo lo malo que tenía, cuando lo estaba realizando, con los colores, conforme a mi viaje”, compartió la madre de dos hijos de uno y 8 años de edad, con quienes viajó cuatro días por México hasta llegar a Ciudad Juárez , en donde se encuentra albergada desde hace casi tres meses.

“El barco para mí era como un sueño, como un escape. Más que todo es un barco que me encanta, porque por medio del recorrido en las olas que he pasado, en mi vivir, ahora sí ya siento que ya se quedaron atrás todas esas olas y aquí estoy para realizar mis sueños. Y en especial estoy agradecida con México, con Ciudad Juárez, con todos, con la Casa Eudes, HIAS, Coespo; estoy muy agradecida porque psicológicamente ya estoy sanada”, aseguró quien tuvo que huir de la violencia que vivió durante años por su familia y por el padre de sus hijos.

“Me dejé aguantar mucho, mucho, mucho, hasta donde ya no, y me tuve que ir. Mi expareja me amenazaba. Y mi hijo de 10 años ya no pudo y se mató, era el primero, pero se mató porque ya no pudo con una vida de explotación, él se quitó la vida y eso ya no me permite quedarme en mi país”, narró quien desde que llegó al albergue fue apoyada por el personal de HIAS, y decidió contar su historia.

A “Mi mente sin fronteras”, “Un nuevo comienzo”, “Todavía aun en la nada”, “Dios, ante todo”, “Mujer tan bella como la flor”, “Devastada”, “Silencio”, “Entre la luz y la oscuridad”, “Nunca es tarde para empezar”, son los títulos que las personas migrantes eligieron para sus autorretratos o imágenes con las que se identificaron.

“Buscamos que fuera algo muy dinámico y vimos la posibilidad de hacer esta técnica de esgrafiado, en la cual en una primera parte buscamos que las usuarias y los usuarios externen sus emociones sobre qué representó para mí ser mujer e iniciar un proceso de migración, fue la primera parte del cuadro. En algunos casos estuvimos dando contención”, explicó Hernández.

En la segunda parte, ya representaron con colores todos los mecanismos de enfrentamiento y todos los recursos resilientes que han aprendido.

Luis Dirvin García, coordinador del Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM) del Coespo, explicó que las mujeres y personas de la comunidad LGBT+ sobrevivientes de género, como “Barby”, quien que encuentra en uno de los albergues participantes, trabajaron la resiliencia, sus emociones durante el trayecto, los principales obstáculos y los aprendizajes.

“Esta estrategia artística trabajó con una intervención psicoterapéutica con las personas, y a nosotros nos parece sumamente importante que la violencia de género, que forma parte de los riesgos asociados a las mujeres en movilidad y que va incrementando en niños y mujeres, se visibilice y se sensibilice sobre el fenómeno”, dijo el funcionario estatal.

La migrante centroamericana también pidió a otras mujeres víctimas de la violencia de género que busquen ayuda y que sepan que pueden ser apoyadas. “Es complicado salir de la violencia porque te explotan, pero tú piensas que lo quieres, y sigues aguantando por los hijos. Pero la verdad puedo ser independiente, podemos trabajar y luchar”, compartió.