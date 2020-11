Plasma en esculturas gusto por la cerámica

Omar Morales / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Con la convicción de que hacer bien el trabajo es la mejor recomendación que una persona puede tener, Israel Gómez plasma en cada escultura que fabrica su gusto por la cerámica, una actividad que al desempeñarla, dice, es lo más agradable y satisfactorio que le pudo pasar.

Tiene alrededor de seis años de dedicarse a este oficio, pero aprovechando la situación de violencia que se vive en la ciudad, sus obras las hace con base en el contexto de lo que ocurre en el entorno citadino y sus creaciones son principalmente cuerpos torturados o que expresan dolor.

Antes de ser artesano, Israel estuvo trabajando en otras tareas; incluso, se fue por dos años al estado de Colorado, Estados Unidos, en donde vivió sin documentos legales y trabajaba en un establecimiento de lavado de vehículos.

Además de eso, se registró en la preparatoria y aprovechó que impartían clases de cerámica para inscribirse y aprender el oficio, algo que afirma, le gustó más de lo que esperaba, le emocionaba aprender sobre ello, y ahí decidió que se dedicaría a esto por toda su vida.

“Me gustó mucho trabajar la cerámica, no sabía todavía qué onda, pero me atrajo mucho y me di cuenta de que a esto me tenía que dedicar”, explica el artesano, quien luego de regresar a Ciudad Juárez perfeccionó sus conocimientos asistiendo a cursos en el Centro Municipal de las Artes, para después dedicarse de lleno a este oficio.

De 32 años de edad, Israel vive con su mamá, a quien atiende por cuestiones de salud, y comparte con ella su tiempo de trabajo en el taller que está en su casa, por la calle Coyoacán 619, en la zona Centro de la ciudad.

“Aquí pueden venir a comprar lo que hago, o a solicitar alguna escultura en especial”, comenta este artista que nació en la ciudad de Chihuahua, pero desde niño reside en Ciudad Juárez y de aquí no se va, dice, “porque le tengo mucho amor a la ciudad”.

Y es precisamente en este local, en donde Israel trabaja en sus creaciones aplicando distintas técnicas para el manejo de la cerámica como la mayólica, el raku, la reducción de oxígeno y el ágata, entre otras.

Crear una escultura le significa aproximadamente un mes de trabajo, pero con el fin de obtener más ingresos para sostenerse él y su mamá, también imparte talleres de cerámica y vende material como arcilla, óxidos, esmaltes y otros productos que se utilizan para trabajar la cerámica.

Y aunque a veces fabrica algunas vasijas, es poco lo que hace sobre esto, pues lo que más le gusta hacer son esculturas de demonios, de gente con expresiones de sufrimiento y dolor, ya que de esa forma plasma el contexto de violencia que se registra en esta ciudad desde hace años.

De hecho, comenta que la creación de vasijas no es parte fundamental de lo que hace, pues se dedica a crear esculturas de cuerpos torturados y se venden muy bien, en distintos precios, depende del tamaño y qué tanto le gusta a él lo que hizo.

La fabricación de vasijas es muy comercial, ya se hacen muchas, dice Israel, quien prefiere dedicase a trabajar la cerámica de una forma más artística.