Plantón a favor de la vida

Ciudad Juárez— Asociaciones católicas Provida e iglesias evangelistas de Ciudad Juárez dieron detalles sobre el plantón que se llevará a cabo este próximo domingo 3 de octubre a favor de la vida y la familia. ‘El Punto’, un lugar emblemático para los católicos, será sede del acto masivo, anunciaron ayer en conferencia de prensa.

“No estamos en contra de los grupos feministas, estamos a favor de la vida, defendiendo a la familia y a nuestra descendencia. Si nosotros no hiciéramos nada en contra del aborto estamos cortando nuestras siguientes generaciones, y si no las hay no hay ciudadanía”, así lo mencionó Miguel Ángel Calderón, secretario de la Alianza Ministerial y Evangélica de Ciudad Juárez.

Esta convocatoria ocurre días después de realizarse en diversas ciudades del país marchas conmemorativas por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro.

A dicha manifestación se invitó principalmente a mujeres, aunque el llamado para que asistan es para el público en general, al cual se le pidió llevar un pañuelo azul, así como usar cubrebocas y respetar las normas de sanidad, para así evitar contagios de Covid y llevar la manifestación de forma pacífica.

“Nuestro objetivo es darle a conocer a la ciudadanía en general y a nuestras autoridades nuestro descontento porque están tomando acciones del núcleo de nuestra sociedad que es la familia”, declaró Calderón.

Esta manifestación es paralela a los servicios religiosos que se celebran el día domingo por parte de la Iglesia católica de Ciudad Juárez.