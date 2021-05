Plantea Cruz proyecto integral de movilidad urbana

Cortesía

Ciudad Juárez— Ante la pregunta, “¿Cuál es su visión en el tema de movilidad urbana sostenible y segura?”, Cruz Pérez Cuellar de la coalición Juntos Haremos Historia, planteó un proyecto integral, socializado.

“Lo que estamos viendo con la destrucción de la ciudad, y lo que está haciendo el gobierno del PAN con la ciudad, es imperdonable”, señaló.

Dijo que empleará un proyecto de movilidad sustentable tomando en cuenta al peatón, al vehículo y al ciclista.

´Para eso hay recursos a fondo perdido que la ONU otorga. “Mi visión es hacer proyecto integral en coordinación con el estado y la federación”, dijo.

También tomar en cuenta las personas con discapacidad, la movilidad no va a hacer no va a funcionar, no va a servir si no es total, dijo.