‘Planta’ gobernador a vecinos de la Chaveña

Ciudad Juárez— Ante la cerrazón que han mostrado autoridades estatales en escucharlos para atender sus peticiones sobre la remodelación de la plaza del sector, vecinos de la colonia Chaveña buscan platicar sobre el tema con quienes estarán en la próxima administración del Gobierno del Estado.

“Con este Gobierno ya es inútil tratar, son una bola de ineptos que no tienen razón, no quieren tomar en cuenta a la población, lo han dicho ellos mismos que no necesitan consultar a nadie para las obras, por eso lo estamos viendo con las nuevas autoridades, ya no trae caso perder el tiempo con la administración actual”, expresó Jesús Salado, habitante del sector.

Asimismo, dijeron desconocer que el gobernador Javier Corral Jurado no acudiría ayer en la tarde a inaugurar la remodelación del parque, lo que calificaron como una medida cobarde para no escuchar a los residentes de la zona.

Jesús Salado dio a conocer el fin de semana que los habitantes de esta colonia recibirían al gobernador Javier Corral Jurado y a los funcionarios estatales con una protesta cuando acudieran este martes a inaugurar los cambios que hicieron en la plaza.

“Es la única forma de que podemos recibirlos, pues iban a inaugurar una obra en la que nunca tomaron en cuenta a quienes vivimos en esta colonia, además de que ahora la plaza tiene menos árboles y eliminaron la cancha que usaban los niños y jóvenes para jugar futbol, basquetbol y otros deportes”, señaló.

Aunque el Gobierno del Estado había anunciado que la inauguración de La Pila y la plaza de la Chaveña serían ayer, como parte del “Maratón de Obras 2021”, el evento fue suspendido sin previo aviso y sin especificar las causas.

La entrega estaba contemplada a las 4:45 de la tarde de ayer, pero el coordinador de Comunicación Social, Manuel del Castillo dijo que éste será hasta la próxima semana.

“Es que el gobernador y sus funcionarios le sacan al parche, no quieren escuchar los reclamos de los vecinos de la Chaveña, de hecho nunca nos escucharon sobre los arreglos de la plaza, no tomaron en cuenta lo que dijimos públicamente, porque nunca nos atendieron”, afirmó Salado.

Dijo que el comité de vecinos que preside Blanca Contreras, además de los habitantes del sector, estarían en la plaza este martes para cuestionar a Corral Jurado y sus funcionarios sobre la remodelación, algo que dejo inconformes a quienes viven en esta colonia.

“La gente de la Chaveña ya estaba lista para cuando viniera el gobernador y hacerle el reclamo por hacer obras ilegales, sin permiso oficial del Ayuntamiento y sin una consulta ciudadana, que es fundamental porque nosotros somos los que vivimos aquí y es la plaza que hemos cuidado siempre”, dijo Jesús Salado.

Señaló que desde que anunciaron la remodelación del lugar y la restauración del kiosco, los colonos pidieron que hicieran de nuevo la cancha donde juegan futbol y basquetbol los niños y adolescentes del sector, pero los ignoraron y en lugar de eso ahora hay piedra y concreto.

“Lo que estuvimos pidiendo fue que se considerara el área deportiva que tenía el parque, en especial la cancha de basquetbol y futbol rápido, pero no nos hicieron caso, la destruyeron y no la hicieron de nuevo”, expresó.

Además de esto, dijo Salado, tumbaron todos los árboles y arbustos y no los repusieron, había plantas que tenían muchos años y estaban en buenas condiciones, ahora el lugar tiene unos cuantos árboles y ya no se puede disfrutar del fresco como antes.

Indicó que los vecinos del sector echan de menos las bancas que había en la plaza, mismas que estaban en buenas condiciones, a pesar de que eran antiguas, pero pasó lo mismo que con otros objetos que había en el lugar, las destruyeron con la remodelación.

lcano@redaccion.diario.com.mx