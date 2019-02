Planes de seguridad, un fracaso tras otro

Ciudad Juárez- Al nuevo operativo de seguridad implementado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador le anteceden en Juárez 15 años de estrategias fracasadas contra la violencia por parte de los tres niveles de gobierno, según análisis realizados por organizaciones locales, nacionales e internacionales.





‘Con Ejército y PF subieron abusos’

Incrementos en asesinatos, desapariciones forzadas y violencia sexual son parte de las violaciones a los derechos humanos que han dejado en la frontera el Programa Integral de Seguridad para Ciudad Juárez (PISCJ), que de 2003 a 2005 estuvo a cargo de la Policía Federal Preventiva; el Operativo Conjunto Chihuahua, bajo el mando de la Sedena de 2008 a 2010; y la Operación Coordinada Chihuahua, de 2010 a 2011 dirigida por la Policía Federal.

El llamado “Operativo de las 17 Regiones”, a cargo de Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), arrancó en Juárez el miércoles pasado ante un incremento del 62 por ciento en los homicidios dolosos y una alta incidencia en otros delitos como lesiones, ‘housejacking’ y robo de vehículos, en 2018 y principios de 2019. La nueva y cuarta estrategia nacional para Juárez en los últimos 15 años consiste en un operativo especial en las zonas de mayor incidencia como el suroriente, norponiente y zona Centro de la ciudad, con la participación de mil elementos policiacos, entre los que se encuentran 400 militares y 200 agentes federales que arribaron a la ciudad para sumarse a 100 elementos estatales y 300 municipales, se enfoca en patrullajes especiales en el suroriente, centro y norponiente de la ciudad, de acuerdo con el comandante de la Quinta Zona Militar, Miguel Ángel Hernández Martínez y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Pero los antecedentes son negativos, el propio Gobierno de Vicente Fox reconoció que la PISCJ no logró combatir la violencia contras las mujeres, su principal objetivo, y un informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) documenta 33 casos de lesa humanidad, con 117 víctimas, cometidos en Chihuahua por elementos militares, entre 2008 y 2010, durante la llamada guerra contra las drogas de Felipe Calderón Hinojosa.

“Esto es una prueba fehaciente de que ha sido un fracaso el esquema de seguridad; las cifras, los datos duros ahí están y aparte hay casos concretos tanto de tortura como de desaparición de las fuerzas armadas”, señaló el sacerdote Óscar Enríquez, director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN).

Antes del Operativo Conjunto Chihuahua la organización social estaba enfocada en las colonias populares, la infancia y las mujeres de Juárez, pero al registrar que los militares estaban violando los derechos humanos con delitos como la tortura y la desaparición forzada, decidieron cambiar su enfoque para dar acompañamiento a las víctimas y sus familiares.

“La experiencia es contundente, cuando los militares y federales estuvieron a cargo incrementó la violencia en la ciudad: tiene que haber un cambio de paradigma de seguridad”, destacó Enríquez.





Programa Integral de Seguridad para Ciudad Juárez

El 23 de julio de 2003, a 10 años del primer caso de feminicidio documentado en esta frontera, el gobierno del presidente Vicente Fox, a través del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, arrancó el Programa Integral de Seguridad para Ciudad Juárez.

Con la llegada a la ciudad de 300 efectivos de la entonces PFP se encargó de patrullar las 35 colonias más peligrosas, dentro del programa que consistía en 40 acciones para la procuración de justicia, el desarrollo social y los derechos humanos.

Dos años después, el día 11 de agosto de 2005, el Gobierno Federal apuntó que “las causas de la delincuencia en Juárez, Chihuahua no han sido cabalmente solucionadas hasta ahora, por el contrario, se han venido a gravando. Ello, además de los nuevos feminicidios y hechos de violencia contra las mujeres desde el año pasado se han incrementado”.

Ante ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló al Gobierno de Fox que no se logró la coordinación deseable, no fue posible incrementar la presencia ni hacer que permanecieran los elementos comisionados en Ciudad Juárez como parte del PISP y no se logró que cada familia de las víctimas contara con apoyo jurídico para ejercer su derecho a la coadyuvancia.





Operativo Conjunto Chihuahua

Después de un incremento en los homicidios durante los primeros meses del año, el 27 de marzo de 2008 arrancó en Juárez oficialmente el Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH), a cargo de Sedena, bajo el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Más de 2 mil militares y 425 agentes de la Policía Federal se desplegaron en el Estado contra el crimen organizado.Ese mismo año, la CNDH documentó 488 quejas contra militares en el Estado, principalmente por cateos y visitas domiciliarias ilegales, así como trato cruel y degradante.

En marzo de 2009, 5 mil soldados se incorporaron al Operativo, por lo que sumaron casi 8 mil 500 militares en el Estado, mientras que Juárez era patrullada por 7 mil soldados y 2 mil 300 elementos federales, bajo el mando del general Felipe de Jesús Espitia, comandante de la Quinta Zona Militar.





Crímenes de lesa humanidad

En 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), ocho organizaciones del norte de México denunciaron 33 casos de lesa humanidad cometidos en Chihuahua en el marco de la primera fase del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH), al menos 14 casos de ellos en Ciudad Juárez.

El 8 de enero de 2010, según el informe, fueron privados de la libertad y asesinados dos hombres en el 35 Batallón de Infantería en Ciudad Juárez.

“Los militares le vendaron los ojos a una de las víctimas, lo desnudaron, lo colocaron en una cama metálica, le pusieron un trapo húmedo en el rostro y vertieron agua sobre él. Al poco tiempo se percataron de que ya no respiraba”, detalla.

“El coronel de Infantería, le ordenó al capitán–en presencia de los demás militares que intervinieron– la necesidad de privar de la vida al otro civil- mediante batazos en la cabeza y les ordenó que cavaran un pozo profundo y los enterraran ahí a ambos”, agrega CPI sobre la complicidad de los mandos militares.

A pesar de que uno de los hombres que ya se encontraba sin vida, ambos fueron trasladados a una brecha de la carretera de Janos a Agua Prieta, donde los militares les dieron dos disparos en la cabeza con una ametralladora MP5 a cada uno, y luego los enterraron en una fosa clandestina, describe el documento internacional.





Operación Coordinada Chihuahua

Después de mil 622 asesinatos registrados en 2008 y 2 mil 667 en 2009, el 16 de enero de 2010, por instrucciones de Calderón, se dio por concluido el OCCH a cargo de Sedena y el mando de las tareas de seguridad pública en el Estado ahora bajo el nombre de Operación Coordinada Chihuahua.

Tras el retiro del Ejército como fuerza mayor, llegaron 5 mil federales, hasta que el 3 de octubre del 2011, se anunció la salida del 70 por ciento de los agentes y la seguridad de la ciudad quedó esta vez a cargo del municipio.





Todos somos Juárez

En febrero de 2010, y después de la masacre de Villas de Salvarcar, arrancó el programa “Todos Somos Juárez. Reconstruyamos la Ciudad”, con el fin de impulsar la reconstrucción del tejido social en Juárez, pero quedó eliminado del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.





Leyzaola al mando

El retiro de las fuerzas federales comenzó en octubre de 2011, pero desde marzo de ese mismo año, el entonces alcalde de Juárez, Héctor Murguía Lardizábal, nombró como Secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM), teniente coronel Julián Leyzaola.

Los homicidios se fueron a la baja, pero los abusos de las policías al mando del mencionado ex militar incrementaron.

Mientras que en todo 2008, 2009 y 2010 la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió 112 quejas en total contra policías municipales, solamente en 2012 fueron 276 los juarenses que aseguraron haber sido agredidos por municipales, principalmente en la zona Centro de la ciudad.

Después de 3 mil 158 homicidios en 2010, mil 977 en 2011 y 803 en 2012, los asesinatos en Juárez continuaron disminuyendo durante 2013, 2014 y 2015 cuando el registro fue de 524, 450 y 354 víctimas, pero a partir de 2016 la cifra volvió a incrementar.

En 2016 sumaron 564 homicidios dolosos, en 2017 la cifra subió a 767 víctimas y el año pasado culminó con mil 247 asesinatos, mientras que hasta la tarde de ayer sumaban 154 homicidios más.





Para apuntar…





La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) activó un operativo de 2011 a 2013, bajo los siguientes mandatos en la ciudad, estado y a nivel federal:





-Felipe Calderón Hinojosa

(2006-2012)

-César Duarte Jáquez

(2010-2016)

-Héctor Murguía Lardizábal (2010-2013)





Actualmente, el Operativo de las 17 regiones encabezado por la Secretaría de la Defensa (Sedena), iniciado el pasado 13 de febrero, se desarrolla bajos los siguientes mandatos:





-Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)

-Javier Corral Jurado (2016-2022)

-Armando Cabada Alvídrez (2018-2020)









(Hérika Martínez Prado)