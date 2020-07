Plaga invade su domicilio

Ciudad Juárez— Una plaga de insectos, que aún desconoce, obligó a Alma Rosa Cabrera, de 56 años, a tener que salir de su domicilio en la colonia Granjas Polo Gamboa, por lo que urge por el auxilio de las autoridades sanitarias.

Optó, ante las picaduras de los invasores que “llegaron como una nube negra en el cielo”, a salirse de su hogar junto a menores que residen con ella, en el cruce de las vialidades Tapachula y Veracruz.

Tapizadas por esta plaga se encuentran las paredes de su casa, por lo que teme se reproduzcan más e invadan domicilios aledaños, y aunque pidió ayuda de Protección Civil –señaló–, se le dijo que “había más por delante” y por ello, ante su desesperación, lanzó este llamado.

“Si nomás me vieran los brazos cómo los traigo, es peor que un piquete de moyote porque deja como moretones y aparte tengo dos niñas que las tengo encargadas porque no pueden estar los niños en la casa. Ya fumigué y no se quitan. Nos pican y traigo como bolas en los brazos, en la cabeza, en la espalda, todos estamos picados. A mi casa no se puede entrar, ya no hallo qué hacer”, señaló.

Ante esto, brindó su número de teléfono, 656-550-3282, esperando que algún funcionario de vectores o del Municipio le brinde auxilio a ella, a su familia y a sus vecinos, quienes persisten asustados desde el pasado miércoles, cuando de forma imprevista arribó la plaga, multiplicándose.

“Es como un piojo, pero vuela y tiene las alas plateadas, porque si se mira el piso se ve todo plateado, negro con plateado. Desde el miércoles llegaron, como a eso de las 8:30 de la noche, empezó como una nubecita, una nube y se empezó a parar en la casa y ya desde ahí no se puede ni parar ni salir de la casa, anda uno ahí luchando. Está tupida la casa, esta plaga llegó como una nube negra”, dijo.

Alma Rosa, quien de momento recibe ayuda de familiares para tener posada, mencionó que es difícil deshacerse de este insecto, ya que tampoco en su domicilio hay agua potable; se sirven de las pipas.

“A las niñas les dio calentura con el piquete, por eso las tengo encargadas porque no pueden estar ahí, y a los otros niños (de 8, 9 y 10 años) no los puedo mandar afuera con los calorones”, señaló, por lo que pidió la empatía de la comunidad o de alguna institución gubernamental para salir de esta situación.