Plaga de moscas azota la ciudad

Ciudad Juárez.- Un incremento en la población de moscas se ha apreciado en Ciudad Juárez, aseveró Manuel Mejía, coordinador de Vectores y Zoonosis en la Jurisdicción Sanitaria II. De frente al acumulamiento de basura y ante la temporada de calor que se ha visto acompañada de las recientes lluvias, tales insectos se multiplicaron.

El biólogo enfatizó que la población debe estar si bien no alarmada, sí atenta, porque las moscas alojan bacterias en sus patas que pueden contaminar alimentos o bebidas, por lo que pidió mantener una correcta higiene.

“Cabe mencionar que las moscas no son vectores de enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Que ellas no transmiten directamente un patógeno hacia el ser humano”, afirmó. No obstante, el especialista recalcó que aunque no son transmisores como los moyotes o garrapatas, no hay que dar lugar a su alza excesiva.

Afirmó que el programa de vectores no se dedica al control de moscas o de plagas urbanas, sin embargo insistió en que es diferente si se trata de otras especies, porque según sea el caso, sí pueden intervenir, por lo que dijo que quienes tengan dudas pueden marcar al (656) 629-3300, extensiones 54441 y 54442.

“Hay una diferencia entre lo que es un vector y las moscas. Vectores se llaman los mosquitos en este caso comúnmente llamados moyotes y las garrapatas, que sí se consideran vectores, y ahí nosotros sí podemos atender”, enfatizó el profesionista de la Secretaría de Salud. Exhortó a la limpieza, pese a las limitaciones.