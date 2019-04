Pistoleros lo siguen desde banco y le roban 180 mil pesos

Una persona fue objeto de un asalto a mano armada en el interior de un restaurante de comida rápida. Al parecer los responsables la siguieron desde una sucursal del banco Banorte donde había retirado más de 180 mil pesos y al entrar a un restaurante de hamburguesas fue asaltada.

Un hombre fue detenido como presunto responsable, Gerardo Javier B.A., ayer quedó a disposición de un Tribunal de Control, ante quien se declaró inocente al afirmar que nunca estuvo en el lugar del atraco, sólo en el exterior del banco esperando a un amigo pero que no tiene nada que ver con los hechos.

El viernes pasado aproximadamente a las 14:38 horas, la víctima entró al restaurante Wendy’s, ubicado en la avenida Tecnológico y calle Loma Azul y fue sorprendido por tres hombres que portaban armas de fuego y quienes le exigieron en dinero que portaba.

El afectado entregó 180 mil 540 pesos además le quitaron un celular Samsung, la cartera y las llaves de su vehículo, así lo informó una agente del Ministerio Público (MP) al juez de Control Jorge Omar Derat Acosta en una audiencia realizada ayer en la novena sala de la “Ciudad Judicial”.

En la puerta principal del negocio se quedó un cuarto individuo, quien impidió la entrada y salida de los clientes, y de acuerdo con la formulación de cargos realizada por la fiscal se trata de Gerardo Javier B.A.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) que realizaban un recorrido de vigilancia en el cruce de Tecnológico y Manuel J. Clouthier recibieron una alerta sobre un robo en proceso y acudieron al lugar, después de entrevistar al afectado y a los empleados del establecimiento iniciaron la búsqueda y minutos más tarde fue detenido Gerardo Javier B.A.

El arrestado no fue reconocido por la víctima, este le señaló a los municipales que sólo vio a tres de los cuatro responsables y no se trata de Gerardo Javier. Pero uno de los dos empleados del restaurante que observaron lo sucedido, si lo identificó como uno de los involucrados.

Ayer el juez Derat Acosta declaró legal la detención aunque el abogado defensor argumento que la víctima no lo reconocía, la media filiación de su representado no coincidía con los datos aportados por los testigos y no se les localizó ni el dinero ni los objetos robados.

El juez también permitió que le formularan cargos legales y lo escuchó en declaración.

Gerardo Javier B., quien es músico y toca en una iglesia, señaló que el viernes pasado un poco antes de las 2 de la tarde él acudió al exterior del banco Banorte porque un amigo le iba a prestar 100 pesos para sacar su carta de no antecedentes penales, debido a que quedó desempleado, y acordaron de verse en ese sitio.

El arrestado también expuso que fue interceptado en dos ocasiones por elementos de la SSPM: Una en las inmediaciones del Wendy´s de Tecnológico, cuando después de una revisión física lo dejaron retirarse y siete o 10 minutos más tarde, lo volvieron a interceptaron los mismos policías en la calle Iztaccihuatl, pero ya no lo liberaron.

Además indicó que en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte lo hincaron para amenazarlo.

Ayer el juez le dio vista a la agente del MP para que inicie una investigación por posibles actos de tortura además le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó otra fecha para determinar si lo vincula o no a proceso.





[email protected]