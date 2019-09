'Piperos' de agua potable se manifiestan por alza en el precio

Ciudad Juárez.- Alrededor de 150 trabajadores de pipas que distribuyen agua potable, se manifestaron hoy en el exterior de la planta de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de la que surten el agua, ante el incremento del precio en el que les venden el vital líquido, el cual ellos a su vez lo venden en las colonias de la periferia.

Apostados junto con sus pipas en el exterior del lugar ubicado en la calle José Reyes Estrada de la colonia Los Alcaldes, mencionaron que esto ocasiona que ellos tengan que vender más caro cada tambo de agua a los usuarios de colonias como Los Kilómetros, lo cual es incosteable, ya que los consumidores finales no lo pueden pagar

“Desde enero, el precio del metro cúbico no ha dejado de incrementar, primero no la regalaban, desde que entró el PAN ya no la cobraban a 10 pesos el metro cúbico y luego la subieron a 15, y luego a 17 y luego a 54 y ahora a 76.10”, indicó Héctor Lozano, uno de los trabajadores manifestantes.

El último incremento se dio a conocer el pasado viernes, por lo que este lunes decidieron iniciar la protesta en contra del presidente del descentralizado Jorge Domínguez Cortéz, sin embargo piden además ser escuchados por el representante de Gobierno del Estado en esta ciudad Mario Dena Torres.

“Si incrementó el 54 por ciento ¿se imagina a cuánto la vamos a dar ahora? Por eso no estamos cargando, porque no podemos venderle el agua la gente tan cara”, agregó.

Miguel Álvarez, otro de los inconformes, dijo que con esta problemática se ven afectadas 400 familias de manera directa e indirectamente de quienes trabajan en la distribución de agua potable tanto en las colonias como en la ciudad.

“Hemos sido víctimas de parte del presidente de la JMAS Jorge Domínguez que nos está haciendo aumentos en el agua porque la idea de él es desplazarnos de este trabajo”, comentó.

Los piperos trabajaban de domingo a domingo en los diferentes puntos de la ciudad, sobre todo en esta temporada que hay desabasto, según indicó; Las pipas tienen una capacidad de 10 mil hasta 30 mil litros.

“Debido a que hemos tenido pláticas con el presidente de la JMAS, él ha tomado represalias hacia nosotros, una de ellas es que nos redujo una hora de trabajo, la otra que no nos permite trabajar sábado y domingo.