Pintarán caritas a cambio de croquetas

A través de pinceladas a los rostros fronterizos, el colectivo Corazones Nobles buscará hoy en la zona Centro, de las 12:00 a las 15:00 horas de hoy, captar la mayor cantidad posible de croquetas para alimentar perros.

Paola Aguirre, de 21 años, miembro de la agrupación, indicó que “pintando caritas” pretenden obtener el alimento suficiente para dotar a dos albergues y a la par a algunos “callejeritos”.

“Tengo siete perros y yo sé lo difícil que es conseguirles comida, y no puedo imaginar cuánto batalla alguien que tiene cerca de 100 perros a su cargo. Es una iniciativa donde también me va a ayudar una amiga a pintar las caritas, se llama Haydé Guerrero, de 20 años. Además habrá más personas”, indicó.

Añadió que se colocarán a un costado de la exaduana, en la calle 16 de Septiembre, y a su vez proporcionó su número telefónico, (656) 125-3262 para aquellos que tengan dudas respecto a la actividad a la que invitó a la ciudadanía. Precisó que al ayudar a los caninos se fortalecen los lazos afectivos entre las personas.

“Antes sufría mucho de depresión y me empecé a refugiar en mis animales. Siento que ellos te dan amor y no les importa si tienes dinero o no, ellos te dan amor y lo único que piden es que también los quieras, es lo único que piden ellos”, precisó. Agregó que además brindarán fotos y regalarán dulces a quienes colaboren con la causa, que también pretende colectar artículos de limpieza y suéteres para canes.

“Se necesita mucho apoyo para los perritos. No hay mucha empatía hacia los animales, no se implementan campañas para concientizar a los niños de que respeten a los animales porque ellos también merecen ser queridos. Es un proyecto que quiero que crezca, espero que vaya mucha gente”, puntualizó Aguirre.





[email protected]