Pierden todos sus bienes en incendio

Ciudad Juárez.- El lunes pasado, Mónica Jazmín Cornejo Jaques, de 32 años, regresaba de una visita con su madre, pero al llegar a su domicilio ubicado en la calle del Sierra del Japal, en el Kilómetro 28, las llamas ya habían consumido el techo y calcinado todos sus muebles.

“Fue de repente, cuando me fijé ya estaba ardiendo el techo, venía de con mi mamá y cuando salí ya se estaba consumiendo, y acá no hay agua, ni drenaje, no había cómo apagar el incendio”, dijo la afectada.

Mencionó que tiene dos hijos y actualmente se queda en la casa de su madre porque el incendio afectó tres habitaciones y un baño, por lo que perdió todos los muebles, la ropa y todos los artículos personales.

La mujer trabaja ofreciendo espectáculos de payasos en algunos eventos, y también colabora de manera gratuita en actividades de recaudación de fondos para niños y personas enfermas.

“Perdí todo, yo trabajo de payasita en donde me inviten, ahorita estoy viviendo con mi mamá mientras me arreglan la casa que rento, si alguien me puede ayudar con muebles o lo que guste se los agradeceré”, externó Cornejo Jaques.

Para retribuir la generosidad que ella muestra en la comunidad, un grupo de amigos organizó una hamburguesada el próximo 7 de mayo a las 4:00 de la tarde.

En el evento se contará con música en vivo, y se realizará en la calle Miguel Hidalgo y Campeche, número 430, de la colonia Salvárcar.

Para más información puede comunicarse al número (656) 565-5587.