Pierden negocios batalla vs Covid

Ciudad Juárez— Aproximadamente un 10 por ciento de los 300 negocios ubicados a lo largo de Paseo Triunfo de la República no lograron sobrevivir a la crisis de Covid-19.

Álvaro Gutiérrez, presidente de dicho corredor comercial, comentó que fueron al menos 30 agremiados los que cerraron, desde locales pequeños, hasta restaurantes.

“No tuvieron las ventas que tenían antes de la pandemia y mejor deciden cerrar”, expresó.

Entre los afectados, hay negocios tanto dentro de centros comerciales, como afuera, mientras que otros más que eran tiendas grandes, se reubicaron a locales de menor tamaño debido a las afectaciones que trajo la pandemia.

El corredor Paseo Triunfo está integrado por agencias de autos, restaurantes, centros comerciales, tiendas de venta de pisos y materiales, e incluso hasta talleres y aquellos dedicados a la instalación de alarmas.

Aunque comerciantes de dicho corredor manifestaron antes su temor por los trabajos de la segunda ruta troncal del transporte semimasivo, Gutiérrez afirmó que hasta el momento no se ha dado un cierre por ese motivo.

Disminuye tráfico por clases a distancia

Las clases a distancia y el ‘home office’, han disminuido el tráfico en la ciudad, de tal manera que no son tantos los vehículos que hacen uso de esta vialidad.

“Realmente no está afectando tanto porque como no hay muchos vehículos, son pocas las ‘hora pico’ donde sí afecta el tráfico, pero el EcoBús no ha sido realmente un motivo que los lleve a cerrar”, resaltó.

Por parte de la Cámara Nacional de Comercio no existen datos del número de locales que no lograron sobrevivir a la pandemia en toda la ciudad. Hasta agosto ese organismo contabilizaba más de 400 negocios en el interior de centros comerciales los que bajaron la cortina definitivamente por su cierre.

Mientras que datos del Inegi mostraban que en todo Chihuahua fueron casi 30 mil empresas las que no lograron sobrevivir a los estragos causados por la crisis económica.

