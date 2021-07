Pierden medicamentos y comida por la falta de luz

Ciudad Juárez— La falta de energía eléctrica en una calle completa de la colonia Independencia II mantiene en preocupación a María Elisa de la Cruz y a su esposo Raúl Ríos, debido a que el apagón que permanece en el sector desde la noche del viernes, ha comenzado a causar estragos tras no poder refrigerar alimentos y medicamentos.

María Elisa padece diabetes, por lo que mantener su insulina a una temperatura adecuada es de suma importancia para evitar que el medicamento “se eche a perder”, sin embargo, luego de dos días sin luz, salvar su fármaco y la comida se ha convertido en una prioridad.

“Desde el viernes no hay luz, ya son más de dos días de puro batallar, mi esposa está enferma y está cañón, los de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) no han querido venir a arreglar nada, quién sabe qué pensarán; ya se nos echó a perder todo, tuve que comprar hielo para ponerlo en una hielera porque se me estaba haciendo mala la carne, se me hicieron malos los frijoles, la sopa, las verduras y todo, necesitamos que alguien haga algo”, dijo Raúl.

De acuerdo con las quejas de los vecinos, luego de la lluvia registrada la noche del viernes, el suministro de energía eléctrica comenzó a presentar fallas, hasta que alrededor de las 08:00 p.m. la calle Profesora Olivia Cano, se quedó a “oscuras”.

Nadie les da respuesta

“No es la primera vez, ya es muy recurrente que se nos va la luz, pero nunca habíamos durado tanto como ahora; este problema ya no es sólo de aquí, sino de toda la ciudad, yo he visto cómo en otras colonias se quejan también de que no tienen luz, pero nadie les arregla nada”, agregó Raúl.

Otro de los problemas a los que se enfrentan los moradores de este sector son las altas temperaturas, que durante el fin de semana rebasaron los 30º centígrados (86ºF) en la ciudad, ya que al no contar con energía eléctrica, se quedaron sin aparatos como abanicos y aires acondicionados.

Por su parte, Edmundo Cruz, otro de los afectados, señaló que tras el corte de energía, durante todo el fin de semana se ha intentado reportar el caso ante la CFE, sin embargo, la paraestatal no brindó ninguna respuesta, provocando la molestia de los vecinos.

“Toda la cuadra se quedó sin luz, incluso la gasera que está sobre la calle Candelaria Díaz de Bustamante cerró porque no tienen luz, ya intentamos reportar el problema a la Comisión, pero simplemente nadie contesta, no han venido y ya se nos echó a perder la comida, yo ahorita sólo compro para el día porque si no se me hace mala con este calorón que está insoportable”, comentó.

Los apagones en diferentes sectores de la ciudad no han cesado en lo que va del año. Tan sólo la semana pasada vecinos de la colonia Rancho Anapra, al norponiente de esta frontera, señalaron haber pasado más de 30 horas sin luz, mientras que personal de la CFE tampoco recibía los reportes.

De acuerdo con seguimientos de El Diario, en 18 días transcurridos de julio se vieron afectadas más de 12 colonias de Juárez, debido a las interrupciones en el suministro de energía eléctrica.

Por otro lado, algunas de las colonias en donde se han generado mayor número de quejas durante julio fueron Cerrada de San Pedro, La Rosita, Felipe Ángeles, Los Nogales, Bello Horizonte, Puerto Casillas, Parajes de Oriente, 16 de Septiembre, Complejo Roma e Hidalgo.

