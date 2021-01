Pierden juarenses con proyectos fallidos

Agencias

Ciudad Juárez— El proyecto del Megaparque Chamizal no se podrá realizar, como no se llevó a cabo el del Parque Temático, debido a que no cumple con los requisitos fundamentales, y de nuevo, el dinero invertido en tales proyectos es pérdida para el bolsillo de los juarenses, consideró el agrónomo Daniel Delgadillo Díaz, de la asociación ambientalista Arboles en Resistencia, grupo opositor a ese plan del Gobierno estatal.

Asimismo, dijo que la cancelación del proyecto del Megaparque Chamizal se debió principalmente a tres razones fundamentales, una de ellas el rechazo social, la imposibilidad de financiar el proyecto y también debido al amparo interpuesto por su organización, donde se cuestionó la falta de un consejo administrador que autorizara el proyecto.

Ayer, el subsecretario de Obras Públicas del Estado en la Zona Norte, Roberto Barraza, dio a conocer que el proyecto del Megaparque El Chamizal será dejado para que la próxima administración estatal lo concluya junto con la Federación.

La inversión contemplada para el plan era de 2 mil 500 millones de pesos, según información del Gobierno del Estado.

El ambientalista Daniel Delgadillo señaló que la cancelación de este proyecto se debió a tres razones, la primera por el rechazo social de un proyecto caro y alejado del objetivo principal del decreto presidencial, cuando el Gobierno federal lo entregó al municipal, donde se acordó que el destino del parque sería público y ecológico.

La segunda, indicó, podría ser la imposibilidad de financiar el proyecto, debido a otras prioridades como la atención a la pandemia de Covid-19, aunado a las diferencias del gobernador Javier Corral con el Gobierno federal.

“Otra razón, y no menos importante”, dijo Delgadillo Díaz, “fue debido al amparo interpuesto por nuestra organización, donde se cuestionó la falta de un consejo administrador que autorizara el proyecto como lo indica el decreto presidencial y el convenio realizado entre éste y el Gobierno municipal”.

Destacó que nunca nadie se había pronunciado por este requisito del consejo administrador, algo tan necesario para poder llevar a cabo cualquier obra en el parque.

El amparo aún no ha sido resuelto por estar atorado debido a la pandemia, pero ya hay una respuesta del Municipio donde acepta que el citado consejo no se ha formado, y según ellos está en proceso, pero lo cierto es que no ha salido ninguna convocatoria al respecto, dijo el dirigente de Árboles en Resistencia.

Delgadillo Díaz ya había señalado que Ciudad Juárez sale ganando si no se lleva a cabo el proyecto del Megaparque Chamizal y sería un fracaso del gobernador Javier Corral.

Incluso, dijo que el mismo Gobierno federal evitaría que se desarrolle ese plan por su inviabilidad.

La maqueta del proyecto del megaparque que a fines del 2019 presentó la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado a grupos de juarenses se encuentra “arrumbada” en uno de los pasillos del edificio estatal en el Parque Central, luego de que surgieron voces en contra de esos cambios en El Chamizal.